Erhürman:"Şimdi artık seçimi ve günlük siyasi kaygıları bir yana bırakarak, ülkemiz ve halkımız için el birliğiyle mücadele zamanı..." dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün mecliste temsil edilen siyasi partilerin bir araya geldiğini aktararak, seçimin ertelenmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını ve şu anda siyasi kaygıları bir yana bırakarak el birliğiyle mücadele zamanı olduğunu söyledi.

Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ;

"Meclis'te temsil edilen siyasi parti başkanları, Başbakanlık'ta bir araya geldik ve Sayın Cumhurbaşkanı ile istişare içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi konusunda fikir birliğine vardık. Yarın Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak toplantıda ertelemenin süresi ve hukuki çerçevesi görüşülecek. Şimdi artık seçimi ve günlük siyasi kaygıları bir yana bırakarak, ülkemiz ve halkımız için el birliğiyle mücadele zamanı..."