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Erhürman:Sözünüzü tutun erken seçim tarihini belirleyelim

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Erhürman:Kim, neyi anlamıyor ben de onu anlayamıyorum!!!
Erhürman:Sözünüzü tutun erken seçim tarihini belirleyelim

CTP Genel Başkanı Tufan erhürman sosyal medya hesabından paylaştı:

Haziran'daki ara seçim konusunda "bir vekil için yapılacak seçimin maliyeti 10 milyon TL" demiş ve "bu şartlarda insafa sığar mı" diye sormuş Sn. Maliye Bakanı. Bu sorunun muhatabını anlamak mümkün değil!

Hükumet programına Ekim'de seçim yazan, daha sonra Meclis kürsüsünden daha erken seçim isteyen Sn. Sanerdi. Haziran'da bir kişi için seçim yapalım diyen kimse de yok. Boşuna unutturmaya çalışmayın, sözünüzü tutun, erken seçim tarihini belirleyelim, Haziran'da bir kişi için seçim yapmayalım diyor herkes. Kim, neyi anlamıyor ben de onu anlayamıyorum!!!

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