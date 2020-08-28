Erhürman:Şu an gerçekçi çözüm olanağı federasyon temelinde

CTP Basın Bürosu’na göre, Erhürman, BRT ekranlarında katıldığı Basın Odası programında Kıbrıs sorunu hakkında "Benim tercihim bir an önce kapsamlı çözümdür” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, konfederasyon veya iki ayrı devlet temelinde bir çözümün şu an gerçekçi olmadığını, çözüm olanağının federasyon temelinde olduğunu söyledi.

CTP Basın Bürosu’na göre, Erhürman, BRT ekranlarında katıldığı Basın Odası programında Kıbrıs sorunu hakkında "Benim tercihim bir an önce kapsamlı çözümdür” dedi.

Erhürman şöyle konuştu:

“Sanki yöntemsel farklı tercihler varmış gibi duyuyorum dışarıda. Eğer kapsamlı çözümden bahsediyorsak ihtimaller 'üniter devlet, konfederasyon, federasyon ve iki ayrı devlettir. Bir de AB içinde olan 'Kıbrıs Cumhuriyeti' var. Kapsamlı çözümün AB içinde olması lazım. Üniter devlet Kıbrıs Türk halkının azınlık olması anlamına geldiği için ağzıma bile almam. Konfederasyon ve iki ayrı devlet, öncelikli olarak KKTC'nin tanınmasını gerektirir. Bunun için BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin KKTC'nin tanınamayacağıyla ilgili kararını kaldırması gerekir. Bugünkü konjonktürde bunun gerçekleşmesinin realist olmadığını görüyoruz. Geriye federasyon kalıyor. Tercih kapsamlı çözümse o masadaki formülle konuşmak gerek. Biz bu masaya iki koşulla otururuz: Birincisi sonuç odaklı görüşme süreci olacak, ikincisi de ucu bucağı olmayan bir görüşme süreci olmayacak. Bunları Guterres de söyledi"

Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri yanında iki toplumun iş birliği için eş zamanlı yapılması gerekenler bulunduğunu ifade eden Erhürman, ölü toprağı altında kalmayı kabul etmediklerini, ölü toprağını üzerlerinden atıp belirleyici adımlar atacaklarını söyledi.

Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının kimliğini, kültürünü varlığını geleceğe daha güçlü taşımak üzere adayım. Dış ve iş politikaya ilişkin düşüncelerim bu hedef doğrultusunda şekillenmiştir. Ben bu tarihi sorumluluk için adayım" dedi.

2 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

Pandemi sürecinin ülkenin eksiklikleri ve durumuyla ilgili ayna tuttuğunu, her alanda liderlik ihtiyacının öne çıktığını vurgulayan Erhürman, "Pandemi süreci bize ayna tuttu, sorunlarımızla, eksiklerimizle yüzleştirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı seçilirse, Bakanlar Kurulu'na daha sık başkanlık edeceğini söyleyen Tufan Erhürman,

pandemi sürecinin ekonomideki kırılganlığı da gösterdiğini söyledi. Erhürman, “Şu anda 8 bin iş yeri çalışmalarına ara verdi, 2 bin civarında KKTC vatandaşı insan işsiz, on binlerce kişi olumsuz etkilendi. Bu durum böyle devam ederse, sosyal patlamalara gebedir" dedi.

“KIBRIS TÜRK VARLIĞININ ÖZNELERDEN BİRİ OLDUĞU DİKKATE ALINMALI”

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri de yorumlayan Erhürman, "Akdeniz bizim de denizimizdir, biz de varız. Doğu Akdeniz'de bir şeyler konuşulacaksa Kıbrıs Türk varlığının öznelerden biri olduğu dikkate alınmalı, bu anlamda da yoğun çaba gösterilmeli. Bizim zeminimiz Kıbrıs Türk halkının özne olmasıdır. Tüm muhataplarımızla bu zemin üzerinden ilişki kurmamız gerekir" dedi.