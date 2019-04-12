Erhürman:Tek derdimiz ülkeye hizmet etmekErhürman:Tek derdimiz ülkeye hizmet etmek

Başbakan Tufan Erhürman, dün gece Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi’nde bölge halkıyla bir araya geldi.Bazı bakanların da eşlik ettiği Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin 14 aylık icraatlarını anlattı, yurttaşların sorularını yanıtladı

Başbakan Tufan Erhürman, “tek derdimiz ülkeye hizmet etmek”dedi.

Başbakan Tufan Erhürman , hükümetin, iş başına gelir gelmez, krizler ve doğal felaketlerle, çok zor ve sıkıntılı bir dönem geçirdiğini anımsatarak, bütçesiz göreve başlamalarının getirdiği sıkıntılarla da baş etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

2018 Haziran’ında, ülkede ve Türkiye’deki seçimlerin ardından, döviz krizinin patlak verdiğini kaydeden Erhürman, yıllık enflasyonun yüzde 30’a çıktığını, ekonomik krizin ardından, 100 yılın en yağışlı ikinci yılını yaşandığını ve ülkenin sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını anlattı.

Dövizde son günlerde yeniden yükselme başladığına dikkati çeken Erhürman, tüm bu olumsuzluklara rağmen, birçok icraatı hayat geçirdiklerini dile getirdi.

İthalat ve ihracat arasındaki dengesizliğe de işaret eden Erhürman, 25 bin yatak kapasitesi ve 1 milyon turistle, yıllık 960 milyon dolar gelire ulaşan turizmin gerçek potansiyelinin bunun üzerinde olduğunu belirtti.

Üniveresite, üniversitelerdeki öğrenci sayısı ve işsizlik rakamlarına da değinen Başbakan Tufan Erhürman, özel sektör çalışanının yüzde 50’sinin, turizm sektörü çalışanlarının ise yüzde 80’inin yabancı olduğuna dikkati çekti.

Erhürman, genç işsizlik oranının yüzde 20 olduğu KKTC’de bu dengenin değişmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan, muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdiği konuşmasında, ilk günden itibaren hükümet düşecek iddiası dışında ciddi argüman ortaya konulmadığını vurguladı.

Erhürman, cumhurbaşkanlığı seçimini hesaba katarak hükumette kalma gibi kişisel ve siyasi hırslarının olmadığını,tek dertlerinin ülkeye hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Sendikaların , elektrik zamları nedeniyle eylem yapacağını da anımsatan Erhürman,dövizdeki dalgalanma nedeniyle, vatandaşın alım gücünün azaldığını, insanların sıkıntıya girdiğini bu nedenle de, bu eylemleri anlayışla karşıladığını ifade etti.

Konuşmasında elektrikteki çoklu tarife uygulamasını da anlatan Başbakan Erhürman, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesini fizibilitesi yapılması ve ülke insanının daha ucuza elektrik ulaşması koşuluyla istediklerini belirtti.

Nüfus tartışmalarına da değinen Başbakan Erhürman, 2020’de,bilgisayar ortamından adrese dayalı bir nüfus sayımı yapılacağını ifade etti.

Hükümet olarak, büyük bir risk alarak, kentlerin planlı gelişmesi için imar planları oluşturulması yönünde de çalışma başlattıklarını anlatan Erhürman, ülkeyi planlı bir şekilde ileriye taşımayı hedeflediklerini anlattı.

Adaletli yönetim kavramı üzerinde de duran Erhürman, kamuda bazı alanlarda yapılan terfiğ ve işe alımlar konusunda uygulanan yöntemleri anlattı.

1974’ten sonra ülkede adalete dayalı bir sistem kurulamadığını belirten Erhürman, hedeflerinin adil , herkese fırsat eşitliği tanıyan bir yönetim oluşturmak ve ülkenin planlı şekilde büyümesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Muhalefetin el ele verip sorunların çözümü ile ilgili öneri vermekten kaçındığını söyleyen Erhürman, muhalefetin , “hükümet bu hafta yıkılıyor, haftaya iktidara ben geliyorum” söylemlerinden ileriye gidemediğini kaydetti. (BRT)