Erhürman:Yönetmeyi bırakın, yönetir gibi yapmayı dahi beceremiyorsunuz!

CTP lideri Erhürman, Lapta Marina projesi için ülkeye özel izinle gelen teknik heyetle ilgili açıklamada bulunarak hükümetin, halka güven vermediğine dikkat çekti, “Yönetmeyi bırakın, yönetir gibi yapmayı dahi beceremiyorsunuz” eleştirisinde bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, Lapta Marina projesi için ülkeye özel izinle gelen teknik heyetle ilgili açıklamada bulundu.

Erhürman, Ercan’a özel izinle yolcu indiğini, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın “Bakanlar Kurulu kararı ile geldiklerini” ifade ettiğini ve Turizm Bakanlığı’nın ise “Bakanlar Kurulu'nda istişare edilerek izin verildiği” yönünde açıklama yaptığını belirterek, “Ulaştırma Bakanı (ki tabii ki BK üyesidir) yolcularla ilgili bilgim yok. Nereye gittiklerini bilemem şeklinde açıklama yapıyor. Güven vermiyorsunuz” dedi.

Hükümetin, süreci iyi yönetmekten ziyade, “her kafadan bir ses çıkararak insanların endişelerini arttırdığını” ifade eden Erhürman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dahası, insanların günlerce evlerine kapanarak, çalışanların işlerinden olarak, maaşlarının düşmesini göze alarak, iş dünyasının gelirinden feragat ederek sağladığı ortamı hem kendi hanenize yazmaya kalkıyor, hem de riske atıyorsunuz. Yönetmeyi bırakın, yönetir gibi yapmayı dahi beceremiyorsunuz!”

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ercan'a "özel izin"le yolcu iniyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Bakanlar Kurulu kararı ile geldiler diyor. Turizm Bakanlığı Bakanlar Kurulu'nda istişare edilerek izin verildiğini söylüyor. Ulaştırma Bakanı (ki tabii ki BK üyesidir) "yolcularla ilgili bilgim yok. Nereye gittiklerini bilemem" şeklinde açıklama yapıyor.

Güven vermiyorsunuz. Süreci yönetmeyi bırakın, her kafadan bir ses çıkararak insanların endişelerini artırıyorsunuz. Dahası, insanların günlerce evlerine kapanarak, çalışanların işlerinden olarak, maaşlarının düşmesini göze alarak, iş dünyasının gelirinden feragat ederek sağladığı ortamı hem kendi hanenize yazmaya kalkıyor, hem de riske atıyorsunuz. Yönetmeyi bırakın, yönetir gibi yapmayı dahi beceremiyorsunuz!”