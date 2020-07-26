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Erhürman:Yönetmiyorsunuz, yok hükmündesiniz

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Ama sorumsuzluk, ciddiyetsizlik, basiretsizlik aldı başını gitti. Yönetmiyorsunuz, yok hükmündesiniz ve hükümet bozup hükümet kurma oyunları oynarken, bu halkı bölmekten, sağlığa da ekonomiye de zarar vermekten, endişe yaratmaktan başka işe yaramıyorsunuz
Erhürman:Yönetmiyorsunuz, yok hükmündesiniz

CTP Genel Başkanı Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İlk günden beri söylüyoruz. "Kimse kendi gemisini kurtarıp kaptan olmaya çalışmasın. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu ülkenin sağlığı da, ekonomisi de hepimizin ortak sorunu. İnsanları bölmeyin. İşi, kimileri yalnızca sağlığı kimileri yalnızca ekonomiyi önemsiyor noktasına getirmeyin" diyoruz, dinleyen yok.

Şimdi de Üst Kurul'un tavsiyesi üzerinden yaratılıyor bölünme. Hem de bildik "Türkiye ile aramızı açmaya çalışanlar var" hamaseti üzerinden. Kimdir aramızı açmaya çalışanlar? Sizin atadığınız insanların da bulunduğu Üst Kurul mu? Hamaseti, böl yönet politikasını bir yana bırakıp, ortak aklı bulmak için insanları bir araya getirme becerisini göstermeniz gerekirdi.

Ama sorumsuzluk, ciddiyetsizlik, basiretsizlik aldı başını gitti. Yönetmiyorsunuz, yok hükmündesiniz ve hükümet bozup hükümet kurma oyunları oynarken, bu halkı bölmekten, sağlığa da ekonomiye de zarar vermekten, endişe yaratmaktan başka işe yaramıyorsunuz!”

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