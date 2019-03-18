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Erhürman,YYK ve özel televizyon yayıncıları ile görüştü

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Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Yayın Kurulu (YYK) ve özel televizyon yayıncılarının yetkililerini kabul ederek görüştü.
Erhürman,YYK ve özel televizyon yayıncıları ile görüştü

Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Yayın Kurulu (YYK) ve özel televizyon yayıncılarının yetkililerini kabul ederek görüştü.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, kabule, YYK Başkanı Olgun Üstün, YYK Başkan Yardımcısı Kemal Akkan Batman ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Ada TV, Kıbrıs TV, Kanal Sim, Genç TV, Kanal T ve Diyalog TV’nin yetkilileri katıldı.

Başbakan Erhürman, kabulde televizyon yayıncılarının sektörlerindeki sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

Toplantıda, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu da yer aldı.

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