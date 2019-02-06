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Eri öldürüp ‘vicdanen rahatım’ diyen astsubaya ‘iyi hal’ indirimi

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Eri öldürüp ‘vicdanen rahatım’ diyen astsubaya ‘iyi hal’ indirimi
Eri öldürüp ‘vicdanen rahatım’ diyen astsubaya ‘iyi hal’ indirimi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, er Gökhan Kılıç’ın nöbet sırasında başına miğferle vurarak, ölümüne neden olan Astsubay Başçavuş Osman Hancı’ya , ‘kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep vermek‘ suçundan verilen 10 yıl hapis cezası ‘iyi hal indirimi‘ uygulanarak sekiz yıl dört aya düşürüldü.

Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü tuttuğu nöbetten sonra fenalaşmış, hastaneye kaldırılan erin, beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti.

Ameliyat edilen Gökhan Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Açılan soruşturma kapsamında er Kılıç’ın başına Astsubay Başçavuş Osman Hancı’nın nöbet sırasında miğfer ile vurduğu öne sürülmüştü.

Gözaltına alınan Hancı, ifadesinde, “Kompozit başlığı (miğfer) yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm” demişti.

‘Vicdanen rahatım’

Osman Hancı hakkında Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘ölüme neden olmak’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Davanın bugün görülen karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Hancı şunları söyledi: “Olay günü başkasının yerine nöbet tutuyordum. Çoluk çocuğumdan ayrı kaldım. Askeri disiplin içerisinde gereğini yaptım. Kesinlikle şiddet uygulamadım. Vicdanen rahatım, tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.

‘Ölüm bedelin sekiz yılmış’

Mahkemenin ‘iyi hal‘ kararına tepki gösteren Gökhan Kılıç’ın eşi Belma Kılıç, sinir krizi geçirip, bayıldı.

Daha sonra adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Belma Kılıç, “Gökhan, benim tüm hayatımı aldılar. Senin ölüm bedelinde sekiz yılmış” diye konuştu.

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