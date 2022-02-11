Erica Olson Güney Kıbrıs'ta temalarda bulunuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Avrupa ve Avrasya Konuları Ofisi Güney Avrupa ve Kafkasya’dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Erica Olson’un bugün Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le makamında görüşeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Avrupa ve Avrasya Konuları Ofisi Güney Avrupa ve Kafkasya’dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Erica Olson’un bugün Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le makamında görüşeceği bildirildi.

Alihtia, Rum Haber Ajansı’na dayandırdığı haberinde, Olson’un pazartesi akşamüzerine kadar Güney Kıbrıs’ta olacağını yazdı.

Habere göre, Olson-Kasulidis görüşme gündeminde, Kasulidis’in ABD ziyareti sırasında da ele alınan ‘Güney Kıbrıs-ABD ikili ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler önerisi, 3+1 oluşumu (Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD)’ çerçevesindeki işbirliği ve bölgesel gelişmeler bulunuyor.

ABD İLE BİLİM VE TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANIYOR

Olson’un bu sabah saat 11.00’de Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenecek Bilim ve Teknoloji konularında işbirliği anlaşması imza törenine katılacağı, anlaşmaya ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Garber ve Rum Araştırma İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos’un imza atacağı kaydedildi.

Gazeteye göre, iki taraf arasında imzalanacak anlaşma ortak bilimsel faaliyetler, araştırmalar ve seminer, bilimsel görüşme, bilimsel ve teknik personel değişimi ve diğer faaliyetler gerçekleştirilmesi için “güç birliği” hedefliyor.