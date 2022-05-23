Ericsson’dan küresel kamu hizmetleri inovasyon merkezi

Ericsson, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Plano şehrinde Küresel Kamu Hizmetleri İnovasyon Merkezi (Global Utilities Innovation Center) adlı tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Kamu hizmeti firmaları Ericsson ve iş ortaklarıyla beraber çalışarak gerçek dünyada karşılaşılan bağlantı zorluklarını amaca yönelik operasyon laboratuvarı ve çevresel demo konumların bulunduğu bu tamamen işlevsel yeni tesiste çözmek için çalışacak.

Ericsson Kuzey Amerika Başkan Yardımcısı ve Kamu Hizmetleri, Enerji ve Endüstrilerden Sorumlu Yardımcı Başkan Koustuv Ghoshal, "Özel hücresel ağlar, kamu kurumlarının dijital dönüşüm yolculuklarında birden fazla kullanım alanını ele almaya yönelik başlıca katalizörler arasında yer alıyor. Ekosistem iş ortaklarımızın katkılarıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz Küresel Kamu Hizmetleri İnovasyon Merkezi ile birlikte, kamu kurumları farklı 4G ve 5G kullanım alanlarını deneme imkanı bulacak. Dünyanın dört bir yanındaki kamu kurumlarıyla şebeke modernizasyonu yolculuklarında iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Ericsson'ın Plano tesisine yakın mesafede bulunan Küresel Kamu Hizmetleri İnovasyon Merkezi, son teknolojilere sahip cihaz test laboratuvarıyla donatıldı. Kamu hizmeti kurumları ve OEM (Original Equipment Manufacturers) iş ortakları, bu yeni merkezde yer alan kritik görev şebekeleri üzerinden kendi alanlarının ve IoT cihazlarının birlikte çalışabilirliğini güvenli bir ortamda test edebilecek. Uçtan uca işlevsel bir operasyonel laboratuvar olarak kurgulanan merkez, elektrik şebekesi genelinde üretim, iletim ve son kullanıcılara dağıtım da olmak üzere, özel şebeke operasyonlarının gerçek dünyadaki tüm kullanım alanlarını gösteren fiziksel temsilini kapsıyor.

Ericsson Kuzey Amerika İş Geliştirme Başkanı Per Wahlen, "Tesisler, güvenli, güvenilir ve giderek daha sürdürülebilir olması gereken kritik görev şebekelerine ihtiyaç duyuyor. Kamu kurumlarıyla yakından çalışma fırsatı bulacağımız bu merkez, yeni 4G ve 5G kullanım alanlarını keşfedebileceğimiz ve uçtan uca çözümler sunabileceğimiz son teknolojilerle donatıldı. Küresel Kamu Hizmetleri İnovasyon Merkezi, aynı zamanda enerji altyapısının güvenliğini, esnekliğini ve verimliliğini artırmada en son hücresel kablosuz şebekelerin faydasını da gözler önüne serecek" dedi.

Küresel Kamu Hizmetleri İnovasyon Merkezi, Ericsson ve iş ortaklarının altyapı hizmetlerine yönelik çözümlerini sergilemek için etkileşimli bir deneyim yaratıyor. Kamu kurumları, Ericsson ve sektör genelinde bilgi ve fikir alışverişi sağlayan bir öğrenim platformu olarak işlev gören merkez; aynı zamanda kurumlarının uçtan uca kullanım durumlarını çoğaltabilmelerini ve Ericsson iş ortaklarıyla yeni çözümler oluşturmalarını sağlıyor. Küresel Kamu Hizmetleri İnovasyon Merkezi, Plano'da bulunan Ericsson Deneyim Merkezi (Ericsson Experience Center) ve Richardson'daki Ericsson Labs'ı içeriyor.