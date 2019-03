Erik kilosu 500 liradan tezgaha çıktı

Antalya ve Mersin’de seralarda yetiştirilen eriğin kilosu 500 liraya tezgaha çıktı. Bir kilo erikle 100 kilo domates veya 14 kilo kuşbaşı et alınabiliyor.

Özel sipariş üzerine getirilen erik çağlası Adıyaman’a hamile bir kadının isteği üzerine getirildi. Manav esnafı Yasin Altındal, 2 adet 100’er gramlık pakette erik getirtti. Paketlerden birisini sipariş veren müşterisine satan Altındal, elinde kalan diğer pakete ise müşteri arıyor.

Çeyrek altından daha pahalı olan bir kilo erik ile 100 kilo domates, 100 adet marul, 500 demet maydanoz, 165 kilo limon, 14 kilo kuşbaşı et alınabiliyor.

Manav esnafı Yasin Altındal, çağla sezonunun başladığını belirterek, “Adıyaman’da erik şuan olmadı daha zamanı var. Biz de Antalya veya Mersin’den serada yetişen erikleri sipariş ediyoruz. Şu an fiyat çok yüksek. Bir bayan müşterimiz özellikle sipariş verdiği için bizde Mersin’den getirdik. 100 gramını şu an 50 liraya satıyoruz. Kilosu 500 liraya geliyor. Gelen müşterimize soruyoruz, ‘erik lazım mı’ diye. ‘Eriğimiz bugün kampanyada’ diyoruz. 50 TL dediğimiz zaman müşteri şoka giriyor. Bir kilo erik şu an 500 lira, 1 çeyrek altın 350-360 lira. Yani bir kilo erik bir çeyrek altından pahalı” diye konuştu.