Erika Olson: Karşılıklı Uzlaşılmış GYÖ’ler Önemli Bir Araç

ABD Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa ve Avrasya Konuları Ofisi Güney Avrupa ve Kafkasya’dan sorumlu yetkilisi Erika Olson, “karşılıklı uzlaşılmış Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) önemli bir araç olduğunu” söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa ve Avrasya Konuları Ofisi Güney Avrupa ve Kafkasya’dan sorumlu yetkilisi Erika Olson, “karşılıklı uzlaşılmış Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) önemli bir araç olduğunu” söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre Güney Kıbrıs ziyaretini KİPE’ye değerlendiren Olson, GYÖ’ler konusunu Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile ele aldıklarını belirterek “Çözüm müzakerelerine dönüş olabilmesi için görüşmeyi ve GYÖ’leri desteklemek için her şeyi yapmak istiyoruz” dedi.

Olson, ABD’nin, BM himayesinde ve Kıbrıs rehberliğinde iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe sahip federasyonla yeniden birleşmesi çabalarını desteklediğini de kaydetti.

Erika Olson ABD’nin, gerilimi artıracak eylemlerden kaçınmaları ve BM’nin arabuluculuğunda bir çözüm bulmaları için Kıbrıslı Türkleri ve Rumları, kendi aralarında yapıcı bir diyaloğa teşvik ettiğini, bu noktada, karşılıklı uzlaşılmış GYÖ’lerin iki toplumlu ilişkilerin iyileştirilmesi ve müzakerelere dönüş zemini oluşturması açısından önemli bir araç olabileceğini söyledi.

ABD’li yetkili, “Bu çabalardan, ara bölge üzerinden elektrik enerjisi paylımı ile her iki tarafın da faydalanabildiğini gördük. Özellikle genç Kıbrıslılar arasında, ortak zemin bulmaları ve daha sıkı bağlar oluşturmaları için toplumlararası faaliyetleri teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölgedeki faaliyetleri, kapalı Maraş açılımı v.b. sorulduğunda Erika Olson “Burada olmamın nedenlerinden biri de bütün Doğu Akdeniz ülkeleri arasında güçlü ikili ilişkilerin, bölgede istikrar yaratacağına inanmamızdır. Bunu yapmaya ve ilişkileri derinleştirmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

ABD gibi ülkelerin “gerilim yaratacak faaliyetlerden kaçınması için Türkiye’ye baskı” konusunda oynayacak rolü olduğuna inanıp inanmadığı sorulan Olson “ABD ve müttefikleri ve ortaklarının ve AB’nin Doğu Akdeniz ülkelerinin kendi aralarında görüşerek gerilimi azaltmalarına yardımcı olma konusunda oynayacak rolü var. Bulunduğum mevkiden bütün Doğu Akdeniz ülkeleriyle oynamayı hedeflediğim rol de budur” dedi.

Erika Olson’a ABD’nin EastMed boru hattı ile ilgili tutumu da soruldu. ABD’nin Doğu Akdeniz içinde enerji bağlantısına desteğini ve bağlı olmaya devam ettiğini söyleyen Olson, “Enerji altyapılarının bağlanmasının yalnız enerji paylaşımı değil bölgedeki güvenlik bağlamında da istikrar ve gelecek açısından önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Olson, “3+1 (Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail + ABD) oluşumu çerçevesindeki iş birliğinin daha da geliştirilmesi perspektifi sorulduğunda ABD’nin bu oluşumu kuvvetle desteklediğini söyledi, şunları ekledi:

“Sayın Kasulidis Amerikalı dengi Sayın Blinken ile Washington’da görüştüğünde Sayın Blinken, ABD’nin bu desteğini yineledi. Kıbrıs ziyaretimde ele aldığımız, devamında gerçekleştireceğim Yunanistan ziyaretinde de ele alacağımız konulardan biri de bu çerçevede, daha üst düzeyde ve teknik düzeyde daha fazla ne yapabileceğimiz idi. Bu oluşum çerçevesinde birçok çalışma grubu var. Bunlardan biri de, bize Doğu Akdeniz’deki enerji geleceğini tartışmak için müstesna bir alan olan enerji altyapılarıyla ilgili çalışma grubudur.”

Erika Olson, Güney Kıbrıs ile ABD arasında başka hangi alanlarda ikili iş birliği yapılabileceği sorusuna “Bunun sınırı yok” karşılığını verdi, şunları ekledi:

“İlişkimizi derinleştirebileceğimiz birçok alan var. İlişkilerimizin her zamankinden çok daha güçlü olduğu bir noktadayız. Gerek kültürel gerek ekonomik olsun ilişkilerimizi bunun üzerine bina etmeye ve güçlendirmeye devam etmek istiyoruz. Güvenlik konusunda da ortak tatbikat ve birlikte çalışabilirliğimizi güçlendirme fırsatları arıyoruz. Evet, Kıbrıs ABD’nin bölgedeki önemli ortağıdır. Yalnız bölge için değil dünya için de müşterek çalıştığımızı düşünüyorum. Ada’ya yaptığım ziyaret de bu inancımı güçlendirdi.”