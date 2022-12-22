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Erilen: Seçim Döneminde Öğretmenlerimizin İtibarını Zedeleyecek İfadelerde Bulunmak Doğru Değil

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Erilen: Seçim Döneminde Öğretmenlerimizin İtibarını Zedeleyecek İfadelerde Bulunmak Doğru Değil
Erilen: Seçim Döneminde Öğretmenlerimizin İtibarını Zedeleyecek İfadelerde Bulunmak Doğru Değil

Ülkemizin kuzeyini çete mantığı ile yöneten üçlü hükümet, aynı anlayışı yerel yöntemlerde de uygulamak istediğini yerel seçimler öncesinde sergilediği tavırlarla ispatlamaktadır.

 

Geçtiğimiz günlerde Yerel Seçimler nedeniyle gerçekleşen bir okul ziyareti sırasında halen UBP Parti Meclisi üyesi olup, 25 Aralık 2022 Belediye seçimlerinde meclis üyeliğine de aday olan bir şahsın ziyaretin gerçekleştiği okulumuzun müdürüne ağza alınmayacak ifadeler kullandığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

 

Seçim döneminde adayların vizyonlarını öğretmenlerimizle paylaşması noktasında okullarımızın misafirperverliğinin aksine tutum sergilemesi, okul yöneticisi veya öğretmenlerimizin itibarını zedeleyecek ifadelerde bulunması kabul edilebilir değildir.

 

Bir okul müdürünün veya başka herhangi bir kişi itibarını zedeleyecek bu düşünce yapısının ne yerel yönetimlerde ne de ülke yönetiminde söz sahibi olmaması gerektiğini vurgularken, halkımıza bu zihniyete geçit vermeyerek ülkemizin demokrasi yolunda ilerlemesine fırsat verecek şekilde davranması gerektiğini saygılarımızla hatırlatırız.

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