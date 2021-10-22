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Erişilebilir Turizm Çalıştayı Sona Erdi

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Erişilebilir Turizm Çalıştayı Sona Erdi
Erişilebilir Turizm Çalıştayı Sona Erdi

Girne Belediyesi’nin Turizm ve Kültür Komisyonu Başkanlığı’nı yaptığı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın düzenlediği “Erişilebilir Turizm Çalıştayı” bugün sona erdi. 

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Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen “MEWA Bölgesi Erişilebilir Turizm Çalıştayı”nda Kültür Turizminde Erişilebilirlik, Engelli Bireylerin Sorunları, Turistik Değerler, Erişilebilir Turizm ve Yardımcı Teknolojiler, İşletmelerde Erişilebilirlik, Erişilebilirlik Altyapısı ve Yönetimi, Ulaşılabilir Destinasyonlar konuları ele alındı.
Girne Belediye Başkanı ve MEWA Turizm ve Kültür Komisyonu Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada, 280 aktif şehrin üyesi olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatıyla böyle bir Çalıştayı gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

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Güngördü, Dünya Sağlık Örgütü’nün, Dünya Bankası iş birliğinde hazırladığı rapora göre dünya nüfusunun yüzde 15’inin engelli bireylerden oluştuğunu anımsatarak, kentlerin tüm bireyler için erişilebilir ve güvenli olması gerektiğine vurgu yaptı.

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