Erişim sorunu hakkında açıklama

Whatsupp ve Facebooktan resmi açıklama

Dünyanın dört bir yanındaki sosyal medya kullanıcıları, sosyal medya uygulamaları Facebook, WhatsApp ve Instagram’a erişmekte zorluk yaşıyor.

Facebook ve WhatsApp’tan detaylı olmasa da resmi bir açıklama geldi.

“Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz”

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook’un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” ifadesini kullandı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

Benzer bir paylaşım da WhatsApp’ten geldi

WhatsApp’te benzer bir paylaşımı Twitter hesabından yaparak “İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler” açıklamasında bulundu.