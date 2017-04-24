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Erivan'daki yürüyüşte Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yakıldı

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Erivan'daki yürüyüşte Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yakıldı
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da sözde soykırımın 102. yıl dönümünü anma etkinliği düzenleyen gruplar, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yaktı.

Ermenistan'da sözde soykırımın 102. yıl dönümünü anma etkinliği düzenlendi. Göstericiler, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yaktı.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI YAKILDI

Erivan'da bu yıl 17. kez sözde 'soykırım' anısına düzenlenen meşaleli yürüyüşe, Ermenistan'ın iktidar partisi olan Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi'nin gençlik örgütünün yanı sıra, Taşnaksütyun partisi gençlik kolu, 'Yerkir Tsirani' partisi üyeleri ve Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'dan ve Ermeni diasporasından kişiler katıldı.

Erivan'ın merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda başlayan gösterilerde göstericiler, Türk ve Azerbaycan bayraklarını ateşe verdi. Gösteriler, iki saat sürdü.

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