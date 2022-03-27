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Eriyen 1200 Kilometrekarelik Buz Sahanlığı Endişelendiriyor

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ABD uzay ajansı NASA'nın paylaştığı uydu verileri, Antarktika'daki tüm Conger buz sahanlığının çöktüğünü gösteriyor.
Eriyen 1200 Kilometrekarelik Buz Sahanlığı Endişelendiriyor

Uydu verilerine göre, Doğu Antarktika’da yaklaşık Roma büyüklüğünde bir buz sahanlığı, rekor düzeydeki yüksek sıcaklıklar sebebiyle tamamen çöktü. Bilim insanları, 15 Mart’ta çöken kısmın yaklaşık 1.200 kilometrekarelik bir yüzey alanına sahip olan Conger buz sahanlığı olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Doğu Antarktika’da alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar görüldü, Concordia istasyonu da 18 Mart’ta -11.8 derecelik rekor bir sıcaklığı kaydetti. Bu değer mevsim normallerinden 40 derece daha fazla sıcak olarak açıklandı. Rekor sıcaklıkların nedeni ise kıtada ısıyı hapseden atmosferik bir nehir olarak gösterildi.

Buz katmanları, okyanus üzerinde yüzen buz tabakalarının uzantıları olup iç buzun tutulmasında önemli bir rol oynuyor. Onlar olmadan, iç buzlar okyanusa daha hızlı akıyor ve bu da deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor.

“İLERİDE YAŞANABİLECEKLERİN ÖNEMLİ BİR İŞARETİ”

NASA ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü’nde dünya ve gezegen bilimcisi olan Dr. Catherine Colello Walker, Conger buz sahanlığının nispeten küçük olmasına rağmen, 2000’lerin başlarından bu yana meydana gelen en önemli parçalanma olaylarından biri olduğunu söyledi.

“Muhtemelen çok büyük etkileri olmayacak, ancak ileride olabileceklerin bir işareti” diyen Walker, Conger buz tabakasının 2000’lerin ortalarından bu yana küçüldüğünü söyledi. Buz katmanı, bu yıl 4 Mart’a kadar, yaklaşık 1.200 kilometrekarelik Ocak ölçümlerine kıyasla yüzey alanının yarısından fazlasını kaybetmiş görünüyordu.

Minnesota Üniversitesi’nde buzulbilimci ve yardımcı doçent olan Peter Neff, Doğu Antarktika’daki küçük bir buz sahanlığının çöküşünü görmenin bile önemli bir durum olduğunu söyledi. “Hala Doğu Antarktika’ya devasa, yüksek, kuru, soğuk ve taşınmaz buz kütlesi gibi davranıyoruz,” diyen Neff, “Bu erime, özellikle mart ortasındaki atmosferik nehir olayının getirdiği aşırı sıcaklığa bağlıysa, bölgedeki bu sürece yönelik ek araştırmaların da önünü açacaktır” diye ekledi.

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