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Erk Acarer 'teyit ettim' diyerek yazdı: İki milletvekili Sedat Peker'i aradı, Bahçeli'yi övmesini istedi

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Erk Acarer'in iddiasına göre AKP'li ve MHP'li iki milletvekili Sedat Peker'i arayarak Devlet Bahçeli'yi övmesini ve ses getiren iddiaları öfkesi yüzünden dile getirdiğini söylemesini istedi.
Erk Acarer 'teyit ettim' diyerek yazdı: İki milletvekili Sedat Peker'i aradı, Bahçeli'yi övmesini istedi

Gazeteci Erk Acarer, geçen hafta Ankaralı bir iş insanı ile MHP ve AKP'den de birer milletvekilinin Sedat Peker’i aradığını ve kendisinden “ricacı” olduklarını iddia etti.

Aldığı bilgiyi “teyit” ettiğini belirten Acarer, Peker’i arayanların ondan bir video çekerek MHP lideri Devlet Bahçeli’yi övmesini ve yaptığı tüm paylaşımların “ailevi ve kişisel sebeplerle yapıldığını, hatalı olduğunu” söylemesini istediklerini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Sedat Peker’e yönelik dijital kısıtlamasının devam ettiğini belirten Acarer, “Cumhur İttifakı’ndan tarafıma sızan bilgiler çok ilginç. Peker’e biri AK Partili diğeri MHP’li bir vekil ricacı oluyor. Aynı şekilde bir Ankaralı iş insanı da onu arayarak benzer ricaları tekrarlıyor” diye konuştu.

Erk Acarer şunları anlattı: “En başta bir video çekerek MHP lideri Devlet Bahçeli’yi övmesini. ‘Tüm paylaşımları ailesi ve kendisi konusunda öfkeli olduğum için yaptım ve hatalıydı, bunlar gerçeği yansıtmıyor’ demesini. Peker’e bunun karşılığında önerilen neydi: Türkiye’deki tüm sorunlarının hallolacağı ve eskisinden daha güçlü olarak ülkeye dönebileceği.”

İddiaları ve önerilenleri Sedat Peker cephesine ve yakınlarına sorduğunu anlatan Acarer, “Bilgi harfiyen teyit edildi. Şimdi soru şu: İş insanın Peker’e ve iktidara aracılık eden eski bir dostu olduğu kesin. Peki AKP ve MHP vekilleri kimdi? Bunları zaman cevaplayacak” dedi.

“İşte halen Sedat Peker korkusu bu kadar keskin” diyen Acarer, şöyle devam etti: “Peker’in bu taleplere verdiği cevap ne oldu? ‘Beni iyi tanıyamamışsınız demek.’ Bir süredir suskunluğa gömülen birine karşı hâlâ anlaşmalar önerecek kadar cüretkâr olmak, seçim yaklaştıkça iktidardaki korkunun da fazlalaştığını gösteriyor.”

Acarer, Sedat Peker’in taleplere verdiği cevabın seçim yaklaşırken konuşma konusunda her ne olursa olsun tüm koşulları zorlayacağı yönünde olduğunu söyledi. Acarer, videosunun sonunda Sedat Peker’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenip ‘helalleşeceğiz abi’ dediği videosunu ekledi.

Erk Acarer, Sedat Peker’e getirilen sosyal medya kısıtlaması sonrası onun mesajlarını kendi Twitter hesabından paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

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