  • BIST 1.869,13
  • Altın 684.01164
  • Dolar 11.8392
  • Euro 13.3767
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Erk: Bakanlar Kurulu'nun Vatandaşlık Verme Yetkisi Kaldırılmalı

»
Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri ve Lefkoşa milletvekili adayı Mustafa Erk, Mayıs TV'de Meltem Sakin ile Gazete Sohbetleri programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erk: Bakanlar Kurulu'nun Vatandaşlık Verme Yetkisi Kaldırılmalı

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri ve Lefkoşa milletvekili adayı Mustafa Erk, Mayıs TV'de Meltem Sakin ile Gazete Sohbetleri programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Bakanlar Kurulu'nun Vatandaşlık Verme Yetkisi Kaldırılmalı

Mustafa Erk, çağdaş ve insan haklarına uygun bir Vatandaşlık Yasası'nın şart olduğunu, yasaya uygun şekilde hak eden herkesin vatandaş olmasını savunduklarını vurgulayarak Bakanlar Kurulu'nun vatandaş yapma yetkisinin kaldırılması gerektiğini belirtti.

 

Hükümet ile Patronlar Komplo Kurmuş Gibi

Yeni belirlenen asgari ücretin az bile olduğunu buna rağmen patronların ve hükümetin danışıklı dövüş ile kaos yarattıklarını belirten Erk, küçük işletmelere ve esnafa destek verilmeden bu asgari ücreti ödeyemeyeceklerini vurguladı. 50 kişiden fazla emekçi çalıştıran, az sayıdaki büyük patronun ise hükümet ile birikte emekçilere komplo kurmuş gibi bir durum oluştuğunu söyledi.

 

Euro'ya Geçişe Karşı Değiliz Ama Emekçinin Alım Gücünü Artırmayacak

Bağımsızlık Yolu Partisi'nin Euro'ya veya başka bir para birimine geçişe sıcak baktığını ancak sadece Euro'ya geçişin emekçinin alım gücünü artırmayacağını söyleyen Erk, 2000'lerin başındaki ekonomik krizin ardından Türk Lirası'nda göreceli bir istikrar sağlandığını, emekçinin alım gücünün ise yükselmediğini örnek verdi.

 

Elektrik Kesintilerinin Sebebi Arıza Değil, AKSA ve Hükümettir

Son günlerde yaşanan elektrik kesintilerinin sebebine değinen Erk, AKSA'nın devletten 450 milyon Türk Lirası alacağı olduğunu, protokol gereği devrede olması gereken 6 santralin 4'ünü çalıştırmakta olan AKSA'nın tam kapasite çalışmamasından kaynaklı kesintiler yaşadığımızı anlattı. Kesintilerin Teknecik'teki santralden veya Kıb-Tek'ten kaynaklanmadığını belirten Erk, "Hükümet AKSA'ya bocunu ödemediği için karanlıkta kalıyoruz" dedi.

 

Orman Dairesi Halka Ucuz Odun Sağlamalı

Bu soğuk günlerde ısınmanın önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Erk, hem doğanın daha fazla talan edilmesini önlemek hem de ekonomik açıdan zor durumda olan halka destek olmak adına, Orman Dairesi'nin yanmış ağaçların odununu ucuza satması önersinde bulundu.

 

Oy Kaygısındaki Partilerin Sizi Koruyacağı Yok, Siz Kendinizi Koruyun

Pandemi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erk, seçim çalışmalarında sağlık önlemlerine uyulması gerektiğini, sadece oy kaygısında olan partilerin halkı umursamadığını söyleyerek, vatandaşların kendilerini korumalarını önerdi. Bağımsızlık Yolu'nun, halk sağlığını korumak amacıyla kitlesel kapalı salon etkinlikleri yapmayacağını da belirtti.

 

Vur Mühürü Yıldıza, Özel Sektöre Sendika

Uzun yıllardır mücadelesini verdikleri "sendikasız çalıştırılmak yasaklansın" kampanyasını hatırlatan Erk, "vur mühürü yıldıza, özel sektöre sendika" çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu Baraka Kültür Merkezi’ni Ziyaret Etti28 Aralık 2021 Salı 12:40
  • Erken genel seçime katılacak partiler ve bağımsız adaylar için propaganda dönemi bugün başladı28 Aralık 2021 Salı 12:39
  • Çıldır: DP, umut olarak görülüyor28 Aralık 2021 Salı 12:06
  • Şimdi TDP zamanı27 Aralık 2021 Pazartesi 23:17
  • CTP 51 yaşında27 Aralık 2021 Pazartesi 23:04
  • 403 Adaydan 131’i Kadın En Genç Adaylar TDP ve Bağımsızlık Yolu’ndan…27 Aralık 2021 Pazartesi 20:49
  • 50 Vekil’den 40’ı Yeniden Aday27 Aralık 2021 Pazartesi 17:41
  • Özyiğit: Kararlar Paydaşlarla Birlikte Alınacak27 Aralık 2021 Pazartesi 17:13
  • Erhürman: Sanayide Çalışacak Ara Eleman Bulamayacağız27 Aralık 2021 Pazartesi 16:47
  • Özkan: “Amcaoğlu Protokolün İçeriği Konusunda Derhal Açıklama Yapmalı”27 Aralık 2021 Pazartesi 16:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti