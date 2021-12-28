  • BIST 1.850,02
  • Altın 685.27620
  • Dolar 11.8489
  • Euro 13.3869
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Erk: “Bakanlar Kurulu'nun Vatandaşlık Verme Yetkisi Kaldırılmalı”

»
Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Erk: “Bakanlar Kurulu'nun Vatandaşlık Verme Yetkisi Kaldırılmalı”
Erk: “Bakanlar Kurulu'nun Vatandaşlık Verme Yetkisi Kaldırılmalı”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa milletvekili adayı Mustafa Erk, Bakanlar Kurulu’nun vatandaşlık verme yetkisinin kaldırılması gerektiğini savundu.

Bağımsızlık Yolu Basın Bürosuna göre, Erk, Mayıs TV'de katıldığı programda yasaya uygun şekilde hak eden herkesin vatandaş olmasını savunduklarını ancak Bakanlar Kurulu'nun vatandaş yapma yetkisinin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Yeni belirlenen asgari ücretin az olduğunu ancak işletmelere destek verilmeden bu asgari ücreti ödeyemeyecek işletmelerin çıkacağını savunan Erk, Euro'ya veya başka bir para birimine geçişe sıcak baktıklarını da kaydetti.

Son günlerde yaşanan elektrik kesintilerinin sebebine değinen Erk, AKSA'nın devletten 450 milyon Türk Lirası alacağı olduğunu, protokol gereği devrede olması gereken 6 santralin 4'ünün çalıştırıldığını, kesintilerin AKSA'nın tam kapasite çalışmamasından kaynaklı olduğunu ileri sürdü.

Erk, hem doğanın daha fazla talan edilmesini önlemek hem de ekonomik açıdan zor durumda olan halka destek olmak adına, Orman Dairesi'nin yanmış ağaçların odununu ucuza satması gerektiğini belirtti.

Erk, Bağımsızlık Yolu'nun, halk sağlığını korumak amacıyla kitlesel kapalı salon etkinlikleri yapmayacağını da belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rahvancıoğlu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ortadan Kaldırılmalıdır28 Aralık 2021 Salı 12:47
  • Bağımsızlık Yolu Baraka Kültür Merkezi’ni Ziyaret Etti28 Aralık 2021 Salı 12:40
  • Erken genel seçime katılacak partiler ve bağımsız adaylar için propaganda dönemi bugün başladı28 Aralık 2021 Salı 12:39
  • Çıldır: DP, umut olarak görülüyor28 Aralık 2021 Salı 12:06
  • Şimdi TDP zamanı27 Aralık 2021 Pazartesi 23:17
  • CTP 51 yaşında27 Aralık 2021 Pazartesi 23:04
  • 403 Adaydan 131’i Kadın En Genç Adaylar TDP ve Bağımsızlık Yolu’ndan…27 Aralık 2021 Pazartesi 20:49
  • 50 Vekil’den 40’ı Yeniden Aday27 Aralık 2021 Pazartesi 17:41
  • Özyiğit: Kararlar Paydaşlarla Birlikte Alınacak27 Aralık 2021 Pazartesi 17:13
  • Erhürman: Sanayide Çalışacak Ara Eleman Bulamayacağız27 Aralık 2021 Pazartesi 16:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti