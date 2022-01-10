Erk: Her İlçede Tam Donanımlı Hastane Olmalı

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri, Milletvekili Adayı Mustafa ERK, BRT'de tüm parti temsilcilerinin katıldığı sağlık konulu programa konuk oldu.



Erk, “Sağlıkta ve eğitimde bütçe yoktur denmesini kabul etmiyoruz. Bağımsızlık Yolu'nun ultra zenginlerden bir defaya mahsus alınacak Servet Vergisi önerisiyle kamusal sağlık ve eğitim alanında önemli gelişmeler kaydedilebilir…” dedi.



Sağlıkta kaos yaşandığını söyleyen Mustafa Erk, sağlık çalışanlarına müteşekkir olduklarını fakat bakanlığın pandemi sürecini iyi yönetemediğini savundu.



Pandemi başlangıcında halkın büyük fedakarlıklarla kapandığını, işsiz ve parasız kaldığını ifade eden Erk, Sağlık Bakanlığı’nı kumarcıların ve sermayedarların çıkarlarına göre açılımlara gitmekle suçladı.



Verilen bilgiye göre, Erk PCR ücretlerinin tutarsızlığı, hastane kapasitelerinin yetersizliği ve ilaç eksikliği konusunda da Sağlık Bakanlığı'nı eleştirdi.



Erk, Bağımsızlık Yolu'nun her bireyin kamusal ve nitelikli sağlık hizmetinden yararlanmasının Anayasal ve temel hak olduğunu belirterek, parti olarak özellikle sağlık ve eğitim alanlarında gereken mücadeleyi vereceklerini söyledi.



Erk, şu ifadeleri de kullandı:

"Bu ülkede bir nüfus planlaması yoktur. Bunun en büyük bedeli sağlık ve eğitim alanlarında ödenmektedir. Önceki yılların istatistiklerine baktığımızda hastaneye kaç kişinin geldiği bellidir. De-facto nüfustaki artış oranı da belirlenip hastaneye alınacak ilaç, ekipman, personel, yatak kapasitesi hesaplanabilir. Ama plansızlık yüzünden bazen ilaç sıkıntısı yaşanırken, bazense tonlarca tarihi geçmiş ilaç fazlalığı yaşanmaktadır.”



“HER İLÇEDE TAM DONANIMLI HASTANE OLMALI”



Her ilçeye bir hastane yapılması ve her bireyin en yakın hastaneye gidip en iyi hizmeti alabilmesi gerektiğini söyleyen Erk, Güzelyurt'ta yapımı yarım kalan hastanenin tamamlanması, İskele bölgesine yeni bir hastane yapılması gerektiğini kaydetti.



Özellikle acil doktorlarının sayısının artırılması gerektiğini savunan Erk, gerekirse pratisyen hekimlerden destek alınmasını önerdi.



Poliklinik hizmeti veren hekimlerin servis hizmeti vermesini doğru bulmadığını söyleyen Erk, hastaların rahat randevu alabilmesi ve beklememesi için bunun şart olduğunu belirtti.



“‘BÜTÇE YOKTUR’U KABUL ETMİYORUZ”



Gerek sağlıkta gerekse eğitimde bütçe yoktur denmesini kabul etmediklerini ifade eden Erk, Bağımsızlık Yolu'nun ultra zenginlerden bir defaya mahsus alınacak servet vergisi önerisi ile kamusal sağlık ve eğitim alanında önemli gelişmeler kaydedileceğini söyledi.



Vatandaş veya vatandaş olmayan herkesin kamusal sağlık hizmetinden yararlanabilmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Erk, hizmetlerin kolay ulaşılabilir olması ve ilaç takip sisteminin devreye alınması gerektiğini belirtti.



Sağlıkta taşeron işletmeciliği reddettiklerini söyleyen Erk, filyasyon ekibinin yeniden kurulması ve profilaksi çalışmalarının gerekliliğini anlattı. Erk, 5-11 yaş grubunun en kısa zamanda aşılanması gerektiğini belirtti.



Pandemi sürecinde tomografi cihazlarının bozulmasını veya bakımlarının aksatılmasını kasıtlı bulduğunu söyleyen Erk, özel sermayeye rant sağlamak amacıyla arızaların giderilmediğini savundu.



Temaslı doktor ve hemşirelerin görev başında kalmaları ile ilgili kararı doğru bulmadıklarını belirten Erk, bu kararın halk ve hastalar için risk oluşturduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini söyledi.