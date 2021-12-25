Erk: Sokakta Verdiğimiz Mücadeleyi Meclis'e Taşımak Adına Aday Olduk

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri ve Lefkoşa milletvekili adayı Mustafa Erk, Ses Kıbrıs TV'de Aytuğ Türkkan'ın konuğu olarak ülke gündemine ve seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sokakta Verdiğimiz Mücadeleyi Meclis'e Taşımak Adına Aday Olduk

Mustafa Erk, "emeğin ve emekçinin artık bir partisi var" diyerek, önceki seçimlerinden dolayı hayal kırıklığına uğramış olan seçmenleri, denenmemişi denemeye, rejim partileri dışında bir seçeneğe o vermeye çağırdı. Bağımsızlık Yolu'nun hükümete değil muhalefete talip olmasının sebebini izah eden Erk, "Tek başınıza hükümet de olsanız esas iktidar sermayenin elindedir ve biz bu iktidar odaklarına muhalefet edeceğiz" dedi. Bağımsızlık Yolu'nun bir mücadele partisi olduğunu belirten Erk, sokakta verdikleri mücadeleyi bırakmayacaklarını vurguladı.

Beceriksiz Değil, Art Niyetliler

KTHY'nın batırılmasının, Telekomünikasyon Dairesi, Kıb-Tek gibi kurumlarımızın özelleştirilmeye çalışılmasının beceriksizlik değil bir tercih olduğunu söyleyen Erk, hükümetlerin bugüne kadar tercihini hep sermayeden yana yaptığını belirtti.

Asgari ücrete yapılan artış ile birlikte esnafın da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erk, az sayıdaki ultra zenginlerden de bir defaya mahsus servet vergisi alınmasını savundu.

Sanayi Holding, Ayko, Zeyko gibi geçmişteki üretimlerimize değinen Erk, hint keneviri üretimiyle elliye yakın sektörün tamamen çevreci olarak gelişebileceğini, hafif ve orta sanayinin de ayağa kalkabileceğini ifade etti.

Sanal Bet Yasalsa Vergi Alınmalı Değilse Kapatılmalı

Erk, kumara ve çevre talanına dayanan kitle turizminin kabul edilemez olduğunu, üstüne üstlük bu gibi yerlerden gereken vergilerin alınmadığını belirtti. Milyarlarca dolar kazancı olan sanal bet sitelerinden vergi alınmadığını, yasal ise yüzde yirmi kurumlar vergisi alınması gerektiğini ifade eden Erk, gençlerin kumar gibi kötü alışkanlıklara kapılmaması ve kara para aklanmaması için bu gibi yerlerin kapatılmasını savundu.

Onlar Vaat Veriyor, Biz Mücadeleye Çağırıyoruz

Erk, yıllardır söyledikleri asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesi talebinin bugün Halkın Partisi tarafından savunulduğunu belirtti. Ancak aynı partinin, dörtlü hükümet döneminde Bağımsızlık Yolu'nun yaptığı bu öneriyi reddettiğini de hatırlatarak "Onlar vaat veriyor, biz mücadeleye çağırıyoruz" dedi.

Bağımsızlık Yolu

Basın Ofisi