  • BIST 1.891,28
  • Altın 632.29614
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Erk: Sokakta Verdiğimiz Mücadeleyi Meclis'e Taşımak Adına Aday Olduk

»
Sokakta Verdiğimiz Mücadeleyi Meclis'e Taşımak Adına Aday Olduk
Erk: Sokakta Verdiğimiz Mücadeleyi Meclis'e Taşımak Adına Aday Olduk

Erk: Sokakta Verdiğimiz Mücadeleyi Meclis'e Taşımak Adına Aday Olduk

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri ve Lefkoşa milletvekili adayı Mustafa Erk, Ses Kıbrıs TV'de Aytuğ Türkkan'ın konuğu olarak ülke gündemine ve seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sokakta Verdiğimiz Mücadeleyi Meclis'e Taşımak Adına Aday Olduk

Mustafa Erk, "emeğin ve emekçinin artık bir partisi var" diyerek, önceki seçimlerinden dolayı hayal kırıklığına uğramış olan seçmenleri, denenmemişi denemeye, rejim partileri dışında bir seçeneğe o vermeye çağırdı.  Bağımsızlık Yolu'nun hükümete değil muhalefete talip olmasının sebebini izah eden Erk, "Tek başınıza hükümet de olsanız esas iktidar sermayenin elindedir ve biz bu iktidar odaklarına muhalefet edeceğiz" dedi. Bağımsızlık Yolu'nun bir mücadele partisi olduğunu belirten Erk, sokakta verdikleri mücadeleyi bırakmayacaklarını vurguladı.

Beceriksiz Değil, Art Niyetliler

KTHY'nın batırılmasının, Telekomünikasyon Dairesi, Kıb-Tek gibi kurumlarımızın özelleştirilmeye çalışılmasının beceriksizlik değil bir tercih olduğunu söyleyen Erk, hükümetlerin bugüne kadar tercihini hep sermayeden yana yaptığını belirtti.      

Asgari ücrete yapılan artış ile birlikte esnafın da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erk, az sayıdaki ultra zenginlerden de bir defaya mahsus servet vergisi alınmasını savundu.

Sanayi Holding, Ayko, Zeyko gibi geçmişteki üretimlerimize değinen Erk, hint keneviri üretimiyle elliye yakın sektörün tamamen çevreci olarak gelişebileceğini, hafif ve orta sanayinin de ayağa kalkabileceğini ifade etti. 

Sanal Bet Yasalsa Vergi Alınmalı Değilse Kapatılmalı

Erk, kumara ve çevre talanına dayanan kitle turizminin kabul edilemez olduğunu, üstüne üstlük bu gibi yerlerden gereken vergilerin alınmadığını belirtti. Milyarlarca dolar kazancı olan sanal bet sitelerinden vergi alınmadığını, yasal ise yüzde yirmi kurumlar vergisi alınması gerektiğini ifade eden Erk, gençlerin kumar gibi kötü alışkanlıklara kapılmaması ve kara para aklanmaması için bu gibi yerlerin kapatılmasını savundu.

Onlar Vaat Veriyor, Biz Mücadeleye Çağırıyoruz

Erk, yıllardır söyledikleri asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesi talebinin bugün Halkın Partisi tarafından savunulduğunu belirtti. Ancak aynı partinin, dörtlü hükümet döneminde Bağımsızlık Yolu'nun yaptığı bu öneriyi reddettiğini de hatırlatarak "Onlar vaat veriyor, biz mücadeleye çağırıyoruz" dedi.

 

Bağımsızlık Yolu
Basın Ofisi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP, İskele Halkının Umutlarını Yeşertti25 Aralık 2021 Cumartesi 14:47
  • Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Erk: “Emeğin Ve Emekçinin Artık Bir Partisi Var"25 Aralık 2021 Cumartesi 14:20
  • Arıklı: BRT Kıbrıs Türkünün Sesidir25 Aralık 2021 Cumartesi 13:51
  • Ataoğlu: “1992 Ruhuyla, İktidara Emin Adımlarla Yürüyoruz”25 Aralık 2021 Cumartesi 12:34
  • TDP Girne Milletvekili Adayları Çatalköy Belediyesi'ni Ziyaret Etti25 Aralık 2021 Cumartesi 12:23
  • Adaylar Yarın Kesinleşecek, Pazartesi İlan Edilecek25 Aralık 2021 Cumartesi 12:01
  • Sandık Seçmen Listelerine Başvuru Ve İtirazlar Yarın Saat 18.30’da Sona Erecek24 Aralık 2021 Cuma 20:19
  • CTP, Mağusa’da Açık Pazarı Gezdi24 Aralık 2021 Cuma 18:58
  • Nazlı: Ülkemizdeki Kadınlar Sanıldığı Kadar Özgür Değildir24 Aralık 2021 Cuma 18:36
  • Özyiğit: Yargının Bağımsızlığı, Demokrasinin ve Özgürlüklerin Temelidir24 Aralık 2021 Cuma 18:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti