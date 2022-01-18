‘Erkam Yıldırım’a Hakaret’ Davasında Sedat Peker’e Yakalama Kararı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’a ‘hakaret’ ve ‘iftira’dan altı yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, Peker hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Bir süre sonra video atmayı kesen Peker, Tweet atarak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atmaya devam etmişti. Peker, Kasım 2021’den beri Twitter hesabını da aktif olarak kullanmıyor.

Peker, bir videosunda, Erkam Yıldırım’ın ‘kokainin yeni güzergahını belirlemek için geçen ocak ve şubat aylarında Venezuela’ya gittiğini’ öne sürmüş, KKTC’de yaşayan Halil Falyalı’nın misafiri olduğunu, ‘ülkeyi uyuşturucu trafiğinin merkezi haline getirmeye çalıştıklarını’ iddia etmişti.

Binali Yıldırım ise oğlunun bu ülkeye sağlık malzemesi dağıtmak için gittiğini, uyuşturucuyla kendilerinin yan yana getirilemeyeceğini söylemişti.

Erkam Yıldırım, geçen mayıs ayında ‘hakaret’, ‘iftira’ ve ‘suç uydurma’ gerekçesiyle Peker hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Dilekçede, Yıldırım’ın Falyalı’yı tanımadığı ve otellerinde kalmadığını kaydetmişti.

Aynı zamanda İstanbul Anadolu başsavcılığı, Kasım 2021’de şikayet üzerine Yıldırım’a hakaret ettiği ve iftira attığı iddiasıyla Peker’e dava açmıştı.

Peker’in avukatı: ‘FETÖ’ iddiasını reddediyoruz

Anadolu 47’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Peker’in avukatı hazır bulundu. Duruşmada müşteki Erkam Yıldırım’ı ise avukatı temsil etti.

Söz verilen Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkili hakkında başka dosyalarda yakalama kararı bulunduğunu belirterek, “Bu yakalama kararlarının infazı halinde ya da müvekkilin adil yargılanabileceği düşünerek Türkiye’ye dönmesi halinde kendisinin savunması mahkemenizce alınabilecektir” dedi.

Müvekkilinin yedi ayrı videosu bulunduğunu kaydeden Barkın, bu videolarda birçok kişi hakkında bazı iddialarda bulunduğu halde bu iddiaların değerlendirilmeden müştekinin şikayeti üzerine dava açıldığını söyledi.

Avukat Barkın, dosya kapsamında müvekkilinin beyanlarının kaynağının ‘FETÖ’ olduğunun belirtildiğini ancak bu örgütle irtibatlı olduğuna dair tüm beyan ve iddiaları reddettiklerini kaydetti.

Yıldırım’ın avukatı: Mağdur oldu

Müşteki Erkam Yıldırım’ın avukatı Muhammed Gök ise Peker’in Youtube üzerinden paylaştığı yedinci videosunda müvekkili Yıldırım hakkında uluslararası uyuşturucu ticareti içerisinde yer aldığı konusunda ‘çok ciddi ithamlarda bulunduğunu’ belirtti.

Söz konusu iddiaları reddeden Gök, Erkam Yıldırım’ın sosyal medyada ‘ağır hakaretlere maruz kalarak mağdur olduğunu’ iddia etti.

AA’nın aktardığına göre ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, ‘suçtan zarar görme ihtimaline karşı’ müşteki Erkam Yıldırım ve avukatının davaya katılan olarak kabul edilmesine karar verdi.

Sedat Peker hakkında çıkartılan dava tebligatının yurt dışında bulunduğu gerekçesiyle iade olduğunu kaydeden mahkeme hakimi, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamındaki kontrollerde Peker hakkında başka dava dosyasında yakalama kararı bulunduğunu belirtti.

Mahkeme hakimi, bu nedenle adresi de tam tespit edilemeyen Peker hakkında savunması alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.