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Erkam Yıldırım’ın Venezuela'ya gittiği dönemin gümrük kayıtlarında test kiti de maske de yok!

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Erkam Yıldırım’ın Venezuela'ya gittiği dönemin gümrük kayıtlarında test kiti de maske de yok!
Erkam Yıldırım’ın Venezuela'ya gittiği dönemin gümrük kayıtlarında test kiti de maske de yok!

Yıldırım, oğlunun test kiti ve maske götürdüğünü söylerken, 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye’den Venezuela’ya hiçbir maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıktı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın uyuşturucu güzergâhı kurmak için Venezuela’ya gittiğini" ederken, Binali Yıldırım da “Oğlum Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” dedi. 

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre; Yıldırım’ın Venezuela’ya gittiği ve ziyaret öncesini de kapsayan üç aylık dönemde, Türkiye’den Venezuela’ya hiçbir maske sevkıyatı yapılmadığı ortaya çıktı. Aynı dönemde yapılan 1500 adetlik test kiti gönderiminin de Türkiye ve Venezuela’daki iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlendi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nın 2020’nin son üç ayına ait gümrük kayıtlarında Türkiye’den Venezuela’ya 19 Kasım 2020 tarihinde 1500 adet “PCR test kiti” ihraç edildiği görülüyor. Söz konusu kitleri, sağlık kuruluşlarına yönelik test ürünleri satışı yapan Venezuela’daki bir şirkete gönderen İstanbul merkezli firmanın sicil bilgileri incelendiğinde iş insanı Erkam Yıldırım ile bağlantısının bulunmadığı görülüyor. 

Ne olmuştu? 

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin yedincisinde Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili şu iddialarda bulunmuştu:

"Kokain, önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. En son 4 ton 900 kilo geçen sene 9 Haziran’da yakalandı. Daha sonra yeni bir güzergâh çalışması. ABD’de uyuşturucuyla mücadele çok güçlü ve baskın karakter. Orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayınca 800 kilometre Venezuela ile sınırları var. Kolombiya’dan oradan geçirmek çok kolay, yeni adres. Venezuela’da sıfır kontrol. Buraya döneceğiz bir de bize gelen kokainler diyorsunuz ya. Avrupa’da kokainin fiyatı çok ucuz, 45 bin eurolarda kilosu. Türkiye’de çok pahalı, esas pahalı olan yer Orta Doğu.

Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergâh kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Evet kim gitti? Eski başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım bey. Bu senenin başında ocak ayında gitti 4 gün kaldı, şubat ayında gitti 4 gün kaldı. Karakas Limanı var oradan kuru yük gemileri direk Türkiye’ye gelebiliyor ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler Dominik üzerinde de çok yakalanmaya başlayacak. Yeni güzergâh burası."

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