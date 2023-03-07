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Erkan Baş: Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum

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Türkiye İşçi Patisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, “Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.
Erkan Baş: Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının bugün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı toplantının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı. Baş’ın paylaşımı şöyle:

“Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”

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