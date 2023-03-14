  • BIST 5.325,92
  • Altın 1164.633
  • Dolar 18.9758
  • Euro 20.2858
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Erkan Baş: Tayyip Erdoğan tahmin edemeyeceği büyüklükte, hayatının en ağır yenilgisini yaşayacak

»
Baş, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini söyleyerek, "İddialı olabilir ama Tayyip Erdoğan, hayatının en ağır yenilgisini yaşayacak.
Erkan Baş: Tayyip Erdoğan tahmin edemeyeceği büyüklükte, hayatının en ağır yenilgisini yaşayacak

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini söyleyerek, "İddialı olabilir ama Tayyip Erdoğan, hayatının en ağır yenilgisini yaşayacak. Tahmin edemeyeceği büyüklükte yenilgi yaşayacak. Çünkü hala bir korku nedeniyle kendisini ifade edemeyen insanlar, mührü elini aldıklarında gereken yanıtı vereceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, HaberTürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katıldı. Baş, açıklamalarında, "Biz eğer Millet İttifakı iktidarı olursa, muhalefet nasıl yapılır göstermek için varız. İyi şeyler mi yaptılar, destekleriz. Mesela kadınlar, bu iktidara karşı en kararlı mücadeleyi verdiler. İstanbul Sözleşmesi ortaya çıktı. 6'lı Masa'daki bazı partiler buna karşılar ya da tereddütlüler. Bizim açımızdan bu kırmızı çizgi. Bu konuda adım attıklarında arkalarında duracağız" diye konuştu

"Ucube sistemin ortadan kaldırılması gerekiyor"

Gündeme dair sorulara yanıtlar veren Baş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2,5-3 yıl önce basın toplantısı düzenlediğimizde hedefimiz yüzde 3 ve parlamentoda grup kurmak demiştik. TİP yeni fikri ortaya koyarak, dümdüz, olması gerektiği gibi ifade ettikçe ilgi arttı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, ucube sisteminin yenilmesi, ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu temel görev.

"Biz hiç yalan söylemedik"

Biz bu seçimde iki oy kullanacağız. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı'nda bir tanesi partilere kullanacağız. TİP, İstanbul 2. bölgede 100 bin oy aldığında ittifakın üyesi olduğu için barajı geçmiş olacak. Bu insanların oy kullanmalarındaki özgürleşmeyi beraberinde getiriyor. Biz hiç yalan söylemedik. 

"TİP herhalde en erken önümüzdeki seçimlerde muhalefetin ortak paydada birleşmesini söyleyen parti"

AK Parti'de iktidar nimetleri ortaklığı var. Belli bir süre içerisinde yok olacağını düşünüyorum. Son zamanlarda yenilgileri yaşamış partilerle yan yana geliyor. Attan düşmüş gibi. TİP herhalde en erken önümüzdeki seçimlerde muhalefetin ortak paydada birleşmesini söyleyen parti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay Büyükşehir Belediyesi enkazında "evrak nöbeti"13 Mart 2023 Pazartesi 18:27
  • Katar’dan gönderilen konteyner evleri taşıyan gemi, İskenderun Limanı’na geldi13 Mart 2023 Pazartesi 16:59
  • Depremin ekonomik hasarı 150 milyar dolar13 Mart 2023 Pazartesi 15:58
  • İsias Otel'in sahipleri tutukluluğa itiraz etti, mağdur olduklarını öne sürdüler!13 Mart 2023 Pazartesi 13:09
  • Dünya solundan Erdoğan’a HDP çağrısı13 Mart 2023 Pazartesi 12:57
  • Fransız medyasından Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Kutupsal karşıt13 Mart 2023 Pazartesi 11:02
  • Hatay ve Malatya'da Deprem13 Mart 2023 Pazartesi 09:48
  • O konteynerde keyif sürdü vatandaş soğukta dondu!12 Mart 2023 Pazar 19:32
  • Enkazlardaki gizli tehlike asbest12 Mart 2023 Pazar 18:48
  • Seçim öncesi BAE’ye Sedat Peker çağrısı: Tecridi kaldırın12 Mart 2023 Pazar 17:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti