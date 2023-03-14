Erkan Baş: Tayyip Erdoğan tahmin edemeyeceği büyüklükte, hayatının en ağır yenilgisini yaşayacak

Baş, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini söyleyerek, "İddialı olabilir ama Tayyip Erdoğan, hayatının en ağır yenilgisini yaşayacak.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini söyleyerek, "İddialı olabilir ama Tayyip Erdoğan, hayatının en ağır yenilgisini yaşayacak. Tahmin edemeyeceği büyüklükte yenilgi yaşayacak. Çünkü hala bir korku nedeniyle kendisini ifade edemeyen insanlar, mührü elini aldıklarında gereken yanıtı vereceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, HaberTürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katıldı. Baş, açıklamalarında, "Biz eğer Millet İttifakı iktidarı olursa, muhalefet nasıl yapılır göstermek için varız. İyi şeyler mi yaptılar, destekleriz. Mesela kadınlar, bu iktidara karşı en kararlı mücadeleyi verdiler. İstanbul Sözleşmesi ortaya çıktı. 6'lı Masa'daki bazı partiler buna karşılar ya da tereddütlüler. Bizim açımızdan bu kırmızı çizgi. Bu konuda adım attıklarında arkalarında duracağız" diye konuştu

"Ucube sistemin ortadan kaldırılması gerekiyor"

Gündeme dair sorulara yanıtlar veren Baş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2,5-3 yıl önce basın toplantısı düzenlediğimizde hedefimiz yüzde 3 ve parlamentoda grup kurmak demiştik. TİP yeni fikri ortaya koyarak, dümdüz, olması gerektiği gibi ifade ettikçe ilgi arttı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, ucube sisteminin yenilmesi, ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu temel görev.

"Biz hiç yalan söylemedik"

Biz bu seçimde iki oy kullanacağız. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı'nda bir tanesi partilere kullanacağız. TİP, İstanbul 2. bölgede 100 bin oy aldığında ittifakın üyesi olduğu için barajı geçmiş olacak. Bu insanların oy kullanmalarındaki özgürleşmeyi beraberinde getiriyor. Biz hiç yalan söylemedik.

"TİP herhalde en erken önümüzdeki seçimlerde muhalefetin ortak paydada birleşmesini söyleyen parti"

AK Parti'de iktidar nimetleri ortaklığı var. Belli bir süre içerisinde yok olacağını düşünüyorum. Son zamanlarda yenilgileri yaşamış partilerle yan yana geliyor. Attan düşmüş gibi. TİP herhalde en erken önümüzdeki seçimlerde muhalefetin ortak paydada birleşmesini söyleyen parti.