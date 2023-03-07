Erkan Baş'tan "TİP Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyecek mi?" sorusuna yanıt

Baş, "TİP Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyecek mi?" sorusuna "Süreci bütün ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleriyle toplantı yapacağız. İttifak olarak ortak bir tutum alalım diyeceğiz" yanı

Türkiye İşçi Patisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "TİP Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyecek mi?" sorusuna "Süreci bütün ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleriyle toplantı yapacağız. İttifak olarak ortak bir tutum alalım diyeceğiz" yanıtını verdi.

tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'un konuğu olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

(1500 TL'lik kırmızı kazak tartışması) O tartışmada en üzüldüğüm şey benim bir kazağa 1500 TL verebileceğimi düşünmüş olmalarıydı. Ben parayı kitaba, kaleme veririm. Böyle şeyler yaparım. Bir kitap görürsem alırım, sen istersen sana verip bir tane daha kendime alırım.

Türkiye siyasetinin temel problemlerinden biri herkesi durağan sanılması. Siyaset bir fikir, ideoloji, dünya hayali ve bunu yurttaşlarla paylaşma hayalidir. Geçmişte AK Parti, MHP dahil pek çok partiye oy veren yurttaş bugün TİP'e oy veriyorsa bu iyi bir şeydir, ben daha fazlasını alabileceğimizi düşünüyorum. Bence herhangi bir siyasi parti sadece kendisi gibi düşünen bir partiye seslenmemeli. Bence Türkiye’deki insanların çok büyük bir bölümü solcu ama bu solculuğu içinde taşıyor. Bunu dışarı çıkardığında solcu olduğunu fark ediyor.

Türkiye’de siyasi partilere baktığımızda Atatürk’ün, geçmişin arkasına saklanmak gibi bir yanlış yapılıyor. Her şeyin başına Atatürk koyduğunuzda bütün suçlarınızı örtmüyorsunuz. Aynı şeyi din içinde bayrak içinde söyleyebilirim. Biz bu ülkenin kuruluş değerlerine, kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’e saygılıyız. Herhangi bir hesaplaşma içine girmiyoruz. Yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. Bin tane Osmanlı subayı vardı ama bunların arasından bir tane Mustafa Kemal çıkıp ‘hasta üzerinde deney olmaz, yenisini kurmamız lazım’ dedi. Kurtuluşu geride aramayın, onu tarihsel bir miras olarak alın ama yüzünüzü geleceğe dönün ve ülkenin geleceğini inşa edelim.

TİP Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyecek mi?

Süreci bütün ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleriyle toplantı yapacağız. İttifak olarak ortak bir tutum alalım diyeceğiz.

Bizim ittifakımızın hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento seçimlerinde ortak bir tutum alması lazım. Emek ve Özgürlük İttifakı bir seçim ittifakı değil. TİP Emek ve Özgürlük İttifakı’nın ortak bir tutum almasını zorlar.

‘Biz önümüzdeki seçimlerde iktidara geliyoruz’ demedik. Biz "Hedefimiz önümüzdeki seçimlerde ana muhalefet olmak" dedik. Biz 4 milletvekiliyle yaptığımız şeyi 14 milletvekiliyle ana muhalefet gücünde yapabiliriz.

Işık'ın "Ana muhalefet olursanız Kemal Kılıçdaroğlu’na mı muhalif olacaksınız?" sorusuna Baş "Evet" yanıtını verdi.