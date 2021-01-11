  • BIST 1.554
  • Altın 442,937
  • Dolar 7,4427
  • Euro 9,0562
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Erkan Eğmez yine askeri yasak bölgede yakalandı, 8 gün daha tutuklu kalacak

» »
Ülkemizde milliyetçiliği ile tanınan ancak birçok kez Güney Kıbrıs’a askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yasa dışı yollardan geçerken suçüstü tutuklanan zanlı Erkan Eğmez yine askeri yasak bölgede izin siz olarak geçtikten sonra dönüş yolunda tutuklandı.
Erkan Eğmez yine askeri yasak bölgede yakalandı, 8 gün daha tutuklu kalacak

Ülkemizde milliyetçiliği ile tanınan ancak birçok kez Güney Kıbrıs’a askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yasa dışı yollardan geçerken suçüstü tutuklanan zanlı Erkan Eğmez yine askeri yasak bölgede izin siz olarak geçtikten sonra dönüş yolunda tutuklandı. Zanlının karantina süreci başlatıldığı gerekçesi ile gıyabında aleyhine 8 gün daha tutukluluk aldın.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı zanlı Erkan Eğmez’in 1. derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal, KKTC topraklarında izinsiz ayrılmak ve KKTC topraklarına izinsiz girmek suçlarıyla ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Polis zanlının askeri yasak bölge sorumluluk sahası içerisinde 7 Ocak 2021 tarihinde kullanımında buluna FF 054 plakalı beyaz renk Van aracı ile KKTC den izinsiz olarak çıkıp 1. Derecede Yasak Bölgeyi ihlal ederek ara bölgeye girip plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen markası meçhul araç sürücüsü ile buluştuktan sonra ayni yoldan KKTC dönüş yaptığının kamera görüntülerinde tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının Güv. Kuv. Kom. Askeri mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve tahkikatın sürdüğünü ayrıca karantinada olduğu için mahkeme huzuruna getirilmediğini belirtti. Polis soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının karantina süresini de dikkate alarak 8 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

mahkeme--erkan-egmez.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: Kıbrıs’ta iki devletli çözümün olması gerekiyor11 Ocak 2021 Pazartesi 14:28
  • Enver Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı11 Ocak 2021 Pazartesi 14:26
  • Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı11 Ocak 2021 Pazartesi 14:24
  • BAY-SEN, BRTK’nın Girişinde Pankart Asma Eylemi İle Basın Açıklaması Yaptı11 Ocak 2021 Pazartesi 14:22
  • TÜRK-SEN, Görev Şehitlerini Andı11 Ocak 2021 Pazartesi 14:18
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Anıtkabir'i Ziyaret Etti11 Ocak 2021 Pazartesi 14:16
  • Özkurt'tan, BAY-SEN’e: "BAY-SEN Neyin Kavgasını Veriyor?"11 Ocak 2021 Pazartesi 14:13
  • 1 Haftada 36 kaza 6 yaralı!11 Ocak 2021 Pazartesi 14:09
  • ''Bakanlık Neden Sessizliğe Bürünmüş Vaziyettedir?''11 Ocak 2021 Pazartesi 14:04
  • Senin: 17 Ocak’taki Kurultay, Halkın Partisi için Yeni Bir Başlangıç Olacaktır11 Ocak 2021 Pazartesi 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti