Erkek arkadaşına kampüste evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı!

Pakistan'da Lahor Üniversitesi yönetimi, bir kadın öğrencinin kampüs içinde elinde çiçekle diz çökerek erkek arkadaşına evlilik teklif etmesi sonrası iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı. İki öğrencinin okuldan uzaklaştırılma gerekçesi "kötü davranış, yönetmelik ve üniversite kurallarını ihlal" olarak açıklandı.

Pakistan'da Lahor Üniversitesi yönetimi, bir kadın öğrencinin kampüs içerisinde erkek arkadaşına evlilik teklif etmesi ve gencin de bunu kabul etmesinin ardından her iki öğrenciyi de okuldan uzaklaştırdı.

Sosyal medya platformlarında viral olan görüntüde, bir genç kadın, elinde çiçekle erkek arkadaşının önünde diz çökerek ona teklifte bulunuyor ve genç de bu teklifi kabul ediyor. Sınıf arkadaşlarının önünde gerçekleşen hadisenin ardından çift birbirine sarılıyor ve arkadaşları da çığlıklar atarak bu anı kutluyor.

İki öğrencinin üniversite sahasına girmesi yasaklandı

Euronews'da yer alan habere göre, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Lahor Üniversitesi disiplin kurulunun toplanarak bu meseleyi görüştü, ardından da iki öğrenciyi kurula çağırdı. Ancak çift çağrıya uymadı ve sorgulanmak için kurula gitmedi.

Üniversite yönetimi bunun üzerine önce Hadiqa Javaid isimli kadın öğrencinin ardından da erkek öğrenci Shehryar Ahmed'in, "kötü davranış, yönetmelik ve üniversite kurallarını ihlal" gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılmasına karar verdi.

Yayımlanan bir bildiri ile "Genel Disiplin ve Davranış Kuralları'nın, davranış kuralları maddesini ciddi şekilde ihlal ettikleri" nedeniyle öğrencilerin bundan böyle üniversite sahasına girmeleri yasaklandı.