  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA4198 test yapıldı, 15'i yerel 25 pozitif vaka

Erkek arkadaşına kampüste evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı!

» »
Erkek arkadaşına kampüste evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı!
Erkek arkadaşına kampüste evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı!

Pakistan'da Lahor Üniversitesi yönetimi, bir kadın öğrencinin kampüs içinde elinde çiçekle diz çökerek erkek arkadaşına evlilik teklif etmesi sonrası iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı. İki öğrencinin okuldan uzaklaştırılma gerekçesi "kötü davranış, yönetmelik ve üniversite kurallarını ihlal" olarak açıklandı. 

Pakistan'da Lahor Üniversitesi yönetimi, bir kadın öğrencinin kampüs içerisinde erkek arkadaşına evlilik teklif etmesi ve gencin de bunu kabul etmesinin ardından her iki öğrenciyi de okuldan uzaklaştırdı.

Sosyal medya platformlarında viral olan görüntüde, bir genç kadın, elinde çiçekle erkek arkadaşının önünde diz çökerek ona teklifte bulunuyor ve genç de bu teklifi kabul ediyor. Sınıf arkadaşlarının önünde gerçekleşen hadisenin ardından çift birbirine sarılıyor ve arkadaşları da çığlıklar atarak bu anı kutluyor.

İki öğrencinin üniversite sahasına girmesi yasaklandı

Euronews'da yer alan habere göre, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Lahor Üniversitesi disiplin kurulunun toplanarak bu meseleyi görüştü, ardından da iki öğrenciyi kurula çağırdı. Ancak çift çağrıya uymadı ve sorgulanmak için kurula gitmedi.

Üniversite yönetimi bunun üzerine önce Hadiqa Javaid isimli kadın öğrencinin ardından da erkek öğrenci Shehryar Ahmed'in, "kötü davranış, yönetmelik ve üniversite kurallarını ihlal" gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılmasına karar verdi.

Yayımlanan bir bildiri ile "Genel Disiplin ve Davranış Kuralları'nın, davranış kuralları maddesini ciddi şekilde ihlal ettikleri" nedeniyle öğrencilerin bundan böyle üniversite sahasına girmeleri yasaklandı.1615716349225-raesnrenae.jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekmekler ve artan yemekler çöpe değil sevimli dostlara gidiyor13 Mart 2021 Cumartesi 18:00
  • Anneleri ölen iki oğlağı evde biberonla besliyorlar13 Mart 2021 Cumartesi 17:45
  • Fildişi Sahili'nde son 8 ayda 2 başbakan hastalıktan öldü, ülkede belirsizlik var12 Mart 2021 Cuma 23:57
  • Pablo Escobar'ı öldürmesi için kiralanan İskoç paralı askerin hikayesi12 Mart 2021 Cuma 23:02
  • Dünya çapında ikiz doğum oranları 'hiç olmadığı kadar yüksek'12 Mart 2021 Cuma 22:47
  • 3 boyutlu baskı teknolojisiyle ev inşa ediliyor...Fiyatları ne kadar?12 Mart 2021 Cuma 22:35
  • Bill Gates'ten flaş Bitcoin yorumu: Yatırım yapmayın, çevreye zararlı!12 Mart 2021 Cuma 21:55
  • Netflix şifresini paylaşanlar dikkat!12 Mart 2021 Cuma 21:55
  • Bill Gates:Bitcoin’e Yatırım Yapmayın12 Mart 2021 Cuma 21:52
  • Sosyal medyadaki güzellik algısı psikolojik sorunlara neden olabiliyor12 Mart 2021 Cuma 21:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti