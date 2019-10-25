Erkek arkadaşının cep telefonunda gördüğü video yüzünden canına kıydı!
İngiltere'de, büyük bir giyim mağazasında çalışan 21 yaşındaki Lydia Roberts isimli genç kız, iki yıldır birlikte olduğu iş insanı Adam Wells'in ikinci bir telefonu daha olduğunu fark etti.
Erkek arkadaşının cep telefonunda gördüğü video yüzünden canına kıydı!Erkek arkadaşının cep telefonunda çocuk istismarına dair görüntüler bulan genç kız, öğrendiği gerçekler karşısında daha fazla dayanamayarak intihar etti.
25 Ekim 2019 Cuma 19:30
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