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Erkek arkadaşının döverek eve kilitlediği hamile kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

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Erkek arkadaşının döverek eve kilitlediği hamile kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Şiddet uygulayan İlker T. polis tarafından gözaltına alındı

Bolu’da, sevgilisinin döverek eve kilitlediği 4 aylık hamile 23 yaşındaki Gizem S., itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Gizem S.’yi dövdüğü iddia edilen 32 yaşındaki İlker T. gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Bahçelievler Mahallesi, Nergis Sokak’ta 5 katlı apartmanda oturan Gizem S., sabah polisi arayarak sevgilisinin kendisini dövdüğünü ve 3’üncü kattaki eve kilitlediği ihbarında bulundu.

Gelen polis ekibi kapıyı açamayınca, itfaiyeden yardım istedi. Gördüğü şiddet nedeniyle sağ gözü tamamanen kapanan, yüzü şişen ve morluklar oluşan Gizem S., itfaiye erinin yardımıyla pencereden merdivenli aracın sepetine alındı. Aşağıya indirilirken gözyaşlarını tutamayan Gizem S., 112 Acil ambulansında ilk tedavisi yapıldıktan sonra İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hamile kadının yüzünde ve kollarında darp izleri olduğu belirlendi.Tedavisi devam eden Gizem S.’yi döverek sabah kapıyı üzerine kilitleyip evden çıktığı ileri sürülen İlker T., polis ekipleri tarafından başka bir evde gözaltına alındı. İlker T.’nin alkollü olduğu, bu yüzden henüz ifadesinin alınmadığı belirtildi.

Polisin yaptığı araştırmada 4 aylık hamile Gizem S. ile İlker T.’nin dün akşam evde bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, İlker T.’nin Gizem S.’ye şiddet uyguladığı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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