“Erkek egemen anlayış kadının önündeki en etken engel”

Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü Genel Başkanı Esen Yalın Aktoprak, hayatın her sahasında olduğu gibi demokratik yaşam içinde de kadının önündeki en etkin engelin erkek egemen anlayış olduğunu ifade etti.

Aktoprak, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ kapsamında mesaj yayınladı.

Aktoprak yayınladığı mesajda, DP Kadın Örgütü’nün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde dünyadaki tüm kadınları, kadın hakları için mücadele edenleri, önderlerini ve kadın dayanışmasına katkı koyanları selamladığını ifade etti.

Sadece nüfusun değil, hayatın da yarısı olan kadınların, birlikte hayat mücadelesi verdikleri erkeklerle eşit hak ve eşit fırsatlara sahip, eşit koşullarda insanlık için daha iyi bir gelecek aramasının insan olmasının gereği olduğunu belirtti.

“ERKEK EGEMEN ANLAYIŞ KADININ ÖNÜNDEKİ EN ETKEN ENGEL”

Hayat mücadelesinde olduğu gibi demokrasi mücadelesinde de kadınların erkeklerle eşit şartlarda yer alması, sadece kadın haklarının gelişmesinin değil, demokrasinin gelişmesinin de koşulu olduğunu ifade eden Aktoprak, hayatın her sahasında olduğu gibi demokratik yaşam içinde de kadının önündeki en etkin engelin erkek egemen anlayış olduğunu belirtti.

Aktoprak, bu engelin aşılması için egemenlerden yardım ve insaf beklemek yerine, kadının kendi yolunu açmak için çaba göstermesi gerektiğini de söyledi.

Aktoprak mesajında şunları ifade etti:

“Kıbrıs Türkünün verdiği varoluş mücadelesinde erkeklerle birlikte yer alan kadınlarımız, bu gün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yaşatılması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi mücadelesinde de erkeklerle birlikte bu davanın sahibidir.

DP Kadın Örgütü olarak bu düşünce, anlayış içinde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların Kadınlar Gününü kutlar, gelecek günlerin eşit haklara, eşit fırsatlara ve eşit koşullara ulaşma mücadelesinde kadının daha ileri gitmesini diliyoruz.”