İğrenç olay İngiltere'de bir hastanede meydana geldi. Erkek hemşirenin ardı ardına tacizde bulunduğu kadın hemşire, dehşete düşüren detayları bir bir polise anlattı.

İngiltere'nin Swindon şehrinde bulunan bir hastanede görev yapan erkek hemşire Helder Silva, ölmüş bir hastanın başında kadın hemşireyi taciz etmeye kalktı. Hemşirenin karşı koyması üzerine erkek hemşire ölen kişinin başında mastürbasyon yaptı.