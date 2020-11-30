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Erkek Kısırlığının En Sık Sebebi: Varikosel

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Üroloji Uzmanı Op.Dr.Murat Mermerkaya konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Erkek Kısırlığının En Sık Sebebi: Varikosel

Varikosel, testiste toplar damarlarda şişlik olması demektir. Bu durum spermi bozabilir ve çocuk sahibi olmaya engel olabilir. Varikosel ameliyat edildiğinde bu problem çözülür ve gebelik oluşur. Ameliyatta en başarılı yöntem mikrocerrahi yöntemdir.

 

Varikosel zamanla geçer mi?
Varikosel cerrahi olarak tedavi edilmediği müddetçe kendiliğinden düzelmez. Varikosel testis çevresindeki toplardamarlarda genişleme olma durumudur, damarlardaki genişleme gittikçe artıp varikosel en şiddetli durumuna gelebilirken, tedavi uygulanmadığında kendiliğinden düzelme ihtimali yoktur.

Varikosel sperm sayısını azaltır mı?

Tedavi edilmeyen varikosel, zaman geçtikçe testislere daha fazla zarar verir. Spermlerin sayı ve hareketlerini azaltır, ayrıca şekillerini de bozar. Buna bağlı olarak çocuk sahibi olmaya engel olabilir. Genişlemiş damarların cerrahi olarak bağlanması, azalmış testis fonksiyonlarını düzeltir. Operasyon olan erkeklerin yüzde 80'inde sperm sayısı ve kalitesi düzelir.

Varikosel cinsel hayatı etkiler mi?

Varikoselin cinsel faaliyetlere herhangi bir etkisi yoktur. Ancak ağır dereceli varikosel uzun yıllar içinde testisi etkileyerek ilerleyen yaşlarda olabilen testosteron-erkeklik hormonu azalmasına kısmi bir katkıda bulunabilir. Bu durumda testislerin yapısı bozulur ve eskisi gibi erkeklik hormonu ( testosteron ) üretemezler. Buna bağlı olarak erkeklerde cinsel problemler ortaya çıkabilir.

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