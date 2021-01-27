Erkek olduğunu açıkladıktan bir ay sonra eşine boşanma davası açtı
Rol aldığı Juno adlı filmle adını geniş kitlelere duyuran Ellen Page, 2020 yılının aralık ayında cinsiyet değiştirip erkek olduğunu ve bundan böyle Elliot Page adını aldığını açıklayarak tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmişti.
Rol aldığı Juno adlı filmle adını geniş kitlelere duyuran Elliot Page, 2020 yılının aralık ayında cinsiyet değiştirip erkek olduğunu açıkladıktan bir ay sonra eşine boşanma davası açtı
27 Ocak 2021 Çarşamba 19:15
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