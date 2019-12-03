  • BIST 108.593
  • Altın 271,351
  • Dolar 5,7378
  • Euro 6,3581
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Erkek şiddeti son bulmuyor | Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, "Pişmanım" dedi, serbest bırakıldı

»
Erkek şiddeti son bulmuyor | Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, "Pişmanım" dedi, serbest bırakıldı
Erkek şiddeti son bulmuyor | Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, "Pişmanım" dedi, serbest bırakıldı

Samsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61) nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saadettin K., "Eşimi darbetmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım" dedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin K. ile 20 yıllık eşi D.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saadettin K., eşini önce dövdü, ardından da üzerine kaynar su döktü. D.K., acı içinde feryat ederek yardım isterken, eşi Saadettin K. evden çıkarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu D.K.'yi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. D.K., yanık ünitesinde tedaviye alındı.

"Pişmanım"

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Saadettin K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Saadettin K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saadettin K., adliyeden ayrılırken basın mensuplarına, "Eşimi darbetmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm. Eve alışveriş yapmıştım, hafif şekilde alkollüydüm. 'Neden bunları aldın' dediği için tartıştık. Pişmanım" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'den Türkiyedeki vatandaşlarına uyarı02 Aralık 2019 Pazartesi 18:43
  • Selahattin Demirtaş'tan açıklama: Halkım bilsin böyle bir hastalığım var02 Aralık 2019 Pazartesi 18:39
  • CHP heyeti, Demirtaş'ı ziyaret edecek02 Aralık 2019 Pazartesi 18:26
  • AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın onayladığı termik santral yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi02 Aralık 2019 Pazartesi 17:54
  • Selahattin Demirtaş hastaneye sevk ediliyor02 Aralık 2019 Pazartesi 17:02
  • HDP’den Selahattin Demirtaş açıklaması02 Aralık 2019 Pazartesi 15:54
  • Demirtaş’ın geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirdiği ve bir haftadır tedavi için hastaneye sevk edilmediği açıklandı!02 Aralık 2019 Pazartesi 15:31
  • TC Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını paylaştı02 Aralık 2019 Pazartesi 15:29
  • Demirtaş’ın kardeşi ve avukatı duyurdu: ‘Hücrede bilinci kapandı, hastaneye sevk edilmedi’02 Aralık 2019 Pazartesi 14:38
  • Erdoğan mı? İmamoğlu mu? Bir dönemin sonu mu geliyor?02 Aralık 2019 Pazartesi 13:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti