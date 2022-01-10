Erkekler, Ayna Karşısında Daha Çok Zaman Geçiriyor

Psikologlar, genç yetişkinleri aynanın karşısına geçirdi ve bakışlarını takip ettiler. Sonuçlar, erkeklerin kendilerine kadınlardan beş saniye daha uzun süre baktıklarını ortaya çıkardı.

Çoğunluğu 20’li yaşların başında olan 68 yetişkinden oluşan bir grup, uzmanların yeme bozukluğu olanlara yardımcı olmak için kullanılan “aynaya maruz kalma terapisi”ni incelemelerine yardımcı oldu. Bu esnada erkeklerin kendi yüzlerine bakmak için ortalama 80 saniye harcadıkları, kadınların ise sadece 75 saniye harcadıkları ortaya çıktı.

Araştırmanın bu ilginç sonucu kadınların, görünüşlerine daha fazla güvendiğini ortaya koyuyor olabilir.

Avusturya’daki Graz Üniversitesi’nden çalışmanın ortak yazarlarından Jonas Potthoff şunları söyledi: “Bakış süresi benlik saygısı ile ilişkilendiriliyor.”

YÜKSEK BENLİK SAYGISI OLAN KİŞİLER DAHA KISA SÜRE BAKIYOR

Dr Potthoff şunları ekledi: “Bazı insanlar yüzlerine bakmaktan hoşlanırken, diğerleri duygusal sıkıntı yaşıyor. Yüksek benlik saygısı, genel olarak, bireylerin kendilerinden memnun olduklarını ve aşırı eleştirel olmadıklarını gösteriyor. Şaşırtıcı bir şekilde, daha yüksek benlik saygısı, kendi yüzlerine daha kısa bakmakla ilişkilendirildi.”

Araştırma, Birleşik Krallık’taki erkekler için ortalama cinsel partner sayısını ortaya çıkaran başka bir araştırmanın ardından geldi.

Bir erkek ruh sağlığı platformu olan Manual tarafından yürütülen araştırmada, erkeklerin hayatları boyunca 9.8 partnerle cinsel ilişkide bulunduklarını buldu. Araştırmada 35 ülke incelendi ve Birleşik Krallık, 16. sıraya yerleşti. İlk sırayı 14,5 ile Türkiye alırken, onu 13,3 puanla Avustralya izledi. Hemen arkasından 13.2 ile Yeni Zelanda gelirken, İzlanda ve Güney Afrika sırasıyla 13 ve 12.5 ile ilk beşi tamamladı.