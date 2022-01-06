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Erkekler Birlikte Oldukları Kadın Sayısını Neden Abartır? Bilim Ne Diyor

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Erkekler Birlikte Oldukları Kadın Sayısını Neden Abartır? Bilim Ne Diyor
Erkekler Birlikte Oldukları Kadın Sayısını Neden Abartır? Bilim Ne Diyor

Erkekler genellikle cinsel ilişkiye girdikleri karşı cinsten partnerlerinin sayısını abartarak söylerler, hatta kimi zaman bu sayı, kadınların verdikleri sayının iki katına kadar bile çıkabilir. Bu konuda yapılan bir çalışma, erkeklerin bu abartısının nedenleri olarak toplumsal beklentileri ve "tek tek sayma" yerine "tahminî bir sayı verme" eğilimini göstermektedir.

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'nde yürütülen ve Journal of Sex Research dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarlarından Dr. Kirstin Mitchell, bu konuda şunları söylüyor:

"Cinsel ilişki davranışları konusunda araştırma yapan bilim insanları genellikle insanların söylediklerinin doğru olduğuna güvenmek zorunda kalırlar. Cinsel ilişki partnerleri hakkında doğru bilgi verilmesi, bireyin cinsel ilişki yoluyla bulaşan enfeksiyon (STI) riskini değerlendirmek ve STI/ HIV bulaşma oranını tahmin etmek gibi birçok nedenden dolayı çok önemlidir."

 

KADINLARIN İKİ KATI SAYI SÖYLEDİLER

2010-2012 yılları arasında yapılan Natsal-3 anket çalışmasında, Britanya'da yaşayan 16-74 yaş aralığındaki 6.023 erkek ve 7.170 kadına o zamana kadar karşı cinsten kaç kişiyle cinsel ilişkiye girdikleri, bu sayıyı nasıl buldukları ve cinsel ilişki konusundaki tutumları soruldu. Araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin bildirdiği karşı cinsten partner sayısı ortalama olarak 14,4 iken kadınlarda bu sayı 7,12 oldu. 1990 ve 2000 yıllarında yapılan diğer iki anket araştırmasında da erkeklerin bildirdiği partner sayısı ortalamada kadınların bildirdiği sayının yaklaşık iki katıydı.

Dr. Mitchell bu konuda şu noktaya dikkat çekiyor:

"Oysa, istatistiksel olarak, erkekler ve kadınlar tarafından bildirilen karşı cinsten partner sayısı ortalamasının aynı olması beklenirdi."

110 DİYEN ERKEK BİLE VARDI

Çalışmaya göre, kadınlar ve erkekler arasındaki cinsel partner sayısı tahminlerindeki bu farkın nedenlerinden biri, erkeklerin partner sayıları hakkında kadınlara göre daha sıklıkla abartılı sayılar vermeleridir. Araştırmacılar analizlerinde çok küçük bir erkek katılımcı yüzdesi tarafından bildirilen en çok partner sayısının 110 olduğunu gördüler, oysa bu sayı kadınlarda 50 idi. Bu küçük yüzde hesaplamalardan çıkarıldığında aradaki fark azaldı.

Dr. Mitchell, aradaki bu farkın bir diğer nedeni olarak "hesaplama yöntemi"ni, yani sayının belirlenme şeklini göstermektedir. Dr. Mitchell, erkeklerin partner sayısını belirlerken büyük olasılıkla kaba bir tahmin yaptığını, kadınlarınsa "akıllarında sürekli bir çetele tuttukları" için çoğunlukla partnerlerini tek tek saydığını belirtiyor.

Anketteki 5-9 arası partner aralığını işaretleyen katılımcılardan erkeklerin %24'ü, kadınlarınsa %15'i bu sayıyı tahminen verdiklerini bildirdiler. 10 ya da daha çok partner seçeneğini işaretleyen katılımcılardan da erkeklerin %63'ü, kadınlarınsa %52'si tahmin ettiklerini belirttiler.

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