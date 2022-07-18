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Erkekler deri kanserinden daha çok ölüyor, sebebiyse üstsüz dolaşmaları…

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Uzmanlar, son 50 yılda erkekler arasında cilt kanserinden ölüm oranlarının üç katına çıktığını belirtiyor.
Erkekler deri kanserinden daha çok ölüyor, sebebiyse üstsüz dolaşmaları…

İngiltere’deki Cancer Research UK, 1972’den beri melanom ölümlerinin kadınlarda yüzde 76’lık bir artışa kıyasla erkeklerde yüzde 219 arttığını buldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, uzmanlar, cilt kanserlerinin erkeklerin gövdelerinde diğer vücut bölgelerine göre daha sık bulunduğunu ve bunun da muhtemelen gömleksiz dolaşmalarından kaynaklandığını söyledi.

ERKEKLER GÜNEŞ IŞINLARINI CİDDİYE ALMIYOR

Ancak uzmanlar, erkeklerin, güneşin onları yakacak kadar güçlü olmadığına inanmalarının da bir faktör olabileceğini söyledi.

Rakamlar, erkeklerin her yıl cilt kanserinden ölme olasılığının kadınlara göre yüzde 69 daha fazla olduğunu gösteriyor.

İngiltere’de her yıl teşhis edilen yaklaşık 17.000 yeni melanom vakası mevcut ve bu da onu yılda yaklaşık 2.000 ölümle en yaygın ilk kanser haline getiriyor.

Hayatta kalma oranları, cilt kanserinin ne zaman bulunduğuna bağlı iken uzmanlar da erken teşhisin son derece önemli olduğunu vurguluyor.

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