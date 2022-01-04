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Erkekler, Hayatları Boyunca Kaç Kadınla Beraber Oluyor?

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Erkekler, Hayatları Boyunca Kaç Kadınla Beraber Oluyor? 35 Ülkeyi Kapsayan Araştırmada Zirvede Türkiye Var
Erkekler, Hayatları Boyunca Kaç Kadınla Beraber Oluyor?

35 ülkeyi mercek altına alan bir çalışmada, farklı ırklardaki erkeklerin hayatları boyunca kaç partnerle cinsel ilişki yaşadığı analiz edildi. Çıkan sonuçlarda ortama 14.5 partnerle Türkiye listenin en başında yer aldı. Listenin ikinci sırasında ise Avustralyalı erkekler bulunuyor.

Bir erkek ruh sağlığı platformu tarafından yürütülen araştırma, farklı ırklara mensup erkeklerin hayatları boyunca kaç kişiyle cinsel birliktelik yaşadığını analiz etti.

ZİRVEDE TÜRKİYE VAR

Listenin zirvesinde Türkiye bulunuyor. Türk erkeklerinin hayatları boyunca ortalama 14,5 partner ile ilişki yaşadığı ortaya konuluyor. Onları ise 13,3 ortalama ile Avustralya izliyor. Sonraki 13.2 ile Yeni Zelanda olurken, İzlanda ve Güney Afrika hayatları boyunca 13 ve 12.5 ortalamayla ilk beşi tamamladı. Sonuçlara göre İngiliz erkeklerin yaşamları boyunca ortalama 9.8 partnerle ilişki yaşadı. 35 ülkenin yer aldığı araştırmada İngiltere 16. sırada yer aldı. Listenin sonunda ise ortalama 3 partner ile Hindistan yer aldı.

“KENDİNİZİ BU RAKAMLARLA KARŞILAŞTIRMAYIN”

Anketi gerçekleştiren Manuel Tıp Direktörü Dr. Eirim Chaudry, araştırmaya ilişkin, “Bazı ülkelerdeki insanların diğerlerinden daha fazla cinsel partneri olduğu kanıtlansa da, kendinizi bu rakamlarla karşılaştırmamak önemlidir.” dedi.

 

Chaudry, sözlerini şöyle sürdürdü: “Araştırmamız, erkeklerin bekaretini kaybetme yaşının da dünya çapında farklılık gösterebileceğini gösteriyor. Pek çok Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere, cinsiyete daha liberal bir bakış açısı olarak düşünülebilecek yerlerde, yaş ortalamasının daha düşük olduğunu görebiliriz.”

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