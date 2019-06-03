  • BIST 90.346
  • Altın 248,577
  • Dolar 5,8643
  • Euro 6,5566
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Erkekler için doğum kontrol hapı!

» »
Erkeklerin, cinsel birleşme yaşadıkları kadınların hamile kalmasını engelleyerek cinsellikten tam keyif almasını sağlayabilecek ‘erkekler için doğum kontrol hapının’ üretilmesi ihtimali yolunda bir adım daha atıldı.
Erkekler için doğum kontrol hapı!

BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher’ın haberine göre Avustralya’daki bilim insanları, cinsel işlevi etkilemeden, spermin boşalma sırasında meninin içinde yer almasını önleyecek bir yol buldu.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler spermin seks sırasında ‘depoda tutulmasını’ sağlayabileceğini gösterdi.
Araştırma sonuçları ilk olarak Proceedings of the National Academy of Sciences adlı dergide yayımlandı.

Erkek doğum kontrol hapı araştırması, erkeklerin ‘işlevsiz sperm’ üretebilmesine odaklanıyor.
Ancak Monash Üniversitesi’ndeki araştırmacılardan Dr. Sabatino Ventura, bu amaç için kullanılan bazı ilaçların kabul edilemez yan etkileri olduğunu söylüyor.

Monash Üniversitesi’ndeki araştırma ekibininse çalışmasına farklı bir yaklaşım uyguladığı belirtiliyor.
Normalde sperm, testislerdeki sperm tüneli deposu alanından boşalmadan hemen önce dışarı çıkıyor.

DNA'sı değiştirilmiş fareler üzerinde deney

Araştırma ekibi çalışmalarını DNA'sını değiştirdikleri fareler üzerinde üretmiş.
BBC’ye konuşan Dr. Ventura bu farelerin spermlerinin depo bölgesinde kaldığını, yani boşaldıklarında dışarı bir sperm çıkmadığını söylüyor.

Dr. Ventura bunun hızlı bir şekilde değiştirilip tersine çevrilebilir bir durum olduğunu, spermlerin bu durumdan etkilenmediğini belirtiyor ve şimdi bunu farmakolojik olarak, muhtemelen iki ilaç yoluyla yapabilmelerini göstermeleri gerektiğini belirtiyor.

Araştırmacılar şimdiye kadar farelerin sperm hareketini sağlayan iki proteinin üretimini engellemek adına bir DNA değişikliği yaparak fareleri kısır hale getirdiler.

Araştırmacıların şimdi aynı etkiyi yaratacak iki ilacı bulmaları gerekiyor.

Bunlardan birinin daha önceden geliştirildiğini ve onlarca yıldır iyi huylu prostat büyümesi sorusunu yaşayan hastalar için kullanıldığını düşünüyorlar.

Bununla birlikte ikinci bir ilacın bulunması gerekiyor ki bunun bir on yıl alabileceği belirtiliyor.

Hedeflenen proteinlerin kan damarlarının kontrolünde de rolü var. Bu yüzden kan basıncı veya kalp atış hızı üzerinde yan etkisinin olabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar bununla birlikte deneyler sırasında farelerin tansiyonlarının düşmesinde çok küçük bir etkiye rastlamışlar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı: Tütünün nefesinizi sizden almasına izin vermeyin. Tütünü değil sağlığı seçin31 Mayıs 2019 Cuma 10:42
  • Çernobil Faciasını Yaşayan Kadını İntihardan X-Men Filmi Vazgeçirmiş30 Mayıs 2019 Perşembe 23:59
  • Down sendromuna anne karnında müdahale30 Mayıs 2019 Perşembe 22:00
  • Reflüyü tetikleyen bu besinlere dikkat30 Mayıs 2019 Perşembe 21:00
  • Elektronik sigaralar kalp sağlığına zarar veriyor30 Mayıs 2019 Perşembe 20:00
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin “31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü” mesajı30 Mayıs 2019 Perşembe 11:56
  • Melatonin hormonunu azaltan etkenler29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:00
  • Reflüyü artıran besinler29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:00
  • Besin alerjisi neden olur? Nasıl anlaşılır?29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:00
  • Oyun Endüstrisi, Dünya Sağlık Örgütü’nün Kararını Yeniden Düşünmesini İstedi29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti