Erkekler için doğum kontrol hapında yüzde 99 başarı

ABD'li bilim insanları, belirgin yan etkileri olmayan ve hormon içermeyen bir erkek doğum kontrol hapının fare deneylerinde yüzde 99 başarılı olduklarını açıkladı.

Minnesota Üniversitesi’nden bilim insanları, Amerikan Kimya Derneği’nin (ACS) çarşamba günü gerçekleşen bahar toplantısında erkekler için geliştirdikleri hormon içermeyen doğum kontrol hapının fare deneyi sonuçlarını açıkladı. Farelerde yüzde 99 etkili olduğunu belirten bilim insanları, bu yılın sonunda insanlı klinik deneye başlayacaklarını belirtti.

Bilimsel çalışmada; erkek farelere 4 hafta boyunca ağızdan verildiğinde doğum kontrol bileşiğinin sperm sayısını önemli ölçüde azalttığı gözlemlendiği ve herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı ifade edildi. Ayrıca farelerin, bileşiği almayı bıraktıktan 4-6 hafta sonra tekrar normale döndüğü vurgulandı.