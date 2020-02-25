Erkekler koronavirüsten daha çok etkileniyor

Koronavirüs 79 binden fazla kişiye bulaşarak İran sınırına yaklaştı. Hastalığa yakalananların büyük bir kısmını ise erkek hastalar oluşturuyor. Erkeklerde ölüm oranı 2.8 iken kadınlarda 1.7 olarak ölçüldü. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Tuğçe Hürkal erkeklerin daha fazla enfekte olmasının sebebini ve virüse dair önemli gelişmeleri A Haber’de değerlendirdi. Hürkal, erkeklerin solunum yollarının kadınlara göre daha hassas olduğunu ve bu nedenle hastalıklara yakalanma oranının daha fazla olduğunu belirtti.

ERKEKLERİN SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARA DAHA MÜSAİT"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal: "Koronavirüs gibi solunum yollarını hedef alan temel enfeksiyonlardan akciğerleri hassas olan kişiler daha fazla etkilenebilirler. Özellikle erkek hastalarda kronik solunum yolu risk faktörlerine maruz kalma oranı daha yüksek olduğu için akciğer hava yolları kadınlara göre daha hassas oluyor. Bu enfeksiyonların kalıcı hasar oluşturma oranı ise yine erkeklerde daha yüksek oranda görünüyor, bunun temelinde ise kronik çevre faktörleri yer alıyor." şeklinde konuştu.

En riskli grubun 80 yaş üzeri ve 10 yaş altı olduğunu belirten Hürkal; "Bu iki yaş grubunda ölümlerin en çok yaşandığı vakalar kronik hastalıkları olanlardır. Temelinde kalp, tansiyon, astım ya da şeker hastalığı olan ve bu yaş aralığında bulunan kişilerin hastalıklar nokta asında daha fazla önlem alması ölümlerin azalmasına sebep olmaktadır. Son aylarda bu oran %1'lere kadar düşüş sağlamıştır." dedi.