Erkekler memelerinden nasıl kurtulur? İşe yarayacak dört temel egzersiz…

Bazı erkeklerin göğüsleri de, kadınlarınki gibi büyüyüp şişerek can sıkıcı ve utandırıcı bir durum oluşturabiliyor. Peki bu durum için nasıl bir önlem alınabilir?

Jinekomasti, yani erkeklerde meme büyümesi tamamen normal bir durum olmasına rağmen, hoşnut olmayanlar çoğunlukta. Bu yağ dokuları ameliyatla alınabiliyor. Ancak cerrahi müdahale yaptırmak istemeyenler için yağ dokusunu azaltmaya yardımcı olacak bazı egzersizler var.

İşte Daily Star’ın haberine göre, meme dokusunu küçültmek için yapılabilecek dört egzersiz türü…

INVERTED ROW

Bir spor barının önüne gelip çubuğu istediğiniz ayara getirin. Barın altına girin, uzanın ve tavana bakın.

Çubuğu üstten kavrayabilmeniz için kollarınızı uzatın. Vücudunuz havada asılı kalacak veya zeminle temas halinde olan tek şey topuklarınız olacak.

Kendinizi yukarı çekin, göğsünüzle önde olun. Bar veya halkalar hareketin üst kısmında göğüs hizasında olmalıdır. Vücudunuz tüm hareket boyunca düz durmalı, kalça kasları ve karın kasları sıkı olmalıdır.

8 ila 15 tekrardan oluşan 3 set yapabilirsiniz.

PUSH UPS

Şınav çekmek için ellerinizi omuzlarınızdan biraz daha geniş olacak şekilde ayaklarınızın üzerine çökün. Kollarınızı ve bacaklarınızı düzeltin. Göğsünüz neredeyse yere değene kadar vücudunuzu indirin. Duraklayın, ardından kendinizi tekrar yukarı itin.

GOBLET SQUAT

Bu hareketi yapmak için elinizde bir ağırlığı sabit tutun, sonra ayaklarınızı kalça mesafenizden biraz açacak şekilde sabit durun. Elinizdeki ağırlıkla squat yapıp hareketi tekrarlayın.

SWING

Swing hareketi için de bir ağırlığa ihtiyacınız olacak, bu hareketi yapmak için kalçanıza ve uzanabilme yetinize odaklanın.

Dizlerinizi hafifçe bükün, ağırlığı bacaklarınıza verin, sonra ayağa kalkın ve ağırlığı savurmak için kalça kaslarınızı kuvvetlice sıkın ve elinizdeki ağırlığı savurun.