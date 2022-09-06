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Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha komik?

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Birçok çiftin düzenli olarak konuştuğu bir olgu olan "erkekler mi yoksa kadınlar mı daha komik?" tartışması şimdi de bir araştırmaya konu oldu.
Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha komik?

Polonya’daki Silesia Üniversitesi’nden araştırmacılar, erkeklerin eşlerinden daha komik olduklarını düşündüklerini ve eşlerinin kendilerinin komiklikte üstün olduklarını düşünmelerine izin verirse bir ilişkide daha mutlu olduklarını ortaya koydu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, erkekler bir ilişkide komik olanın kendileri olduğunu düşünüyor.

Araştırmada ekip, mizahın uzun süreli ilişkilerde oynadığı rolü anlamak için yola çıktı.

Personality and Individual Differences dergisinde yayınlanan çalışmalarında, “İnsanlar potansiyel partnerlerinde iyi bir mizah anlayışına değer veriyor” diye ifadesi yer aldı.

UZUN İLİŞKİSİ OLAN ÇİFTLERLE KONUŞULDU

Araştırma için ortalama yedi yıldır birlikte olan 149 heteroseksüel çift baz alındı.

Katılımcılara, eşlerine ne sıklıkta şaka yaptıkları, eşlerinin ne sıklıkla şaka yaptıkları ve eşlerinin şakalarının ne sıklıkla komik olduğunu düşündükleri de dahil olmak üzere ilişkilerindeki mizah konusunda anket yapıldı.

Sonuçlar, erkeklerin kadınlardan daha fazla şaka yaptığını ve kendilerinin şakalarını daha iyi olarak değerlendirdiklerini ortaya koydu.

Bununla birlikte, bir partnerin şakalarına gülme sıklığında cinsiyet farkı yoktu.

Araştırmacılar, “Erkekler, kadınlardan daha fazla şaka üretti, ancak cinsiyetler, eşlerinin şakalarına ne sıklıkla yanıt verdikleri konusunda farklılık göstermedi.”

ERKEKLER KENDİLERİNİ DAHA KOMİK GÖRÜYOR

“Erkekler de kendi şakalarını eşlerinin şakalarından daha komik olarak değerlendirdi.”

“Mizah tarzları açısından erkekler kadınlara göre daha saldırgan ve kendini geliştirici mizah tarzları kullandılar.”

‘Her iki cinsiyet de benzer şekilde sosyal ilişkiler ve koalisyonlar kurmak için yakın ilişki tarzlarını kullanabilir. Ancak, erkekler intraseksüel rekabette daha sık agresif ve kendini geliştiren tarzlar kullanabilirler” ifadelerini kullandılar.

149 kişilik bir ankette, “erkeklerin daha komik olduğu” çıkarımının yapılması Sofie Hagen ve Eleanor Morton gibi bazı kadın komedyenlerin ise tepkisini çekti.

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