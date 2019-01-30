36 yaşındaki Hayley Leeanna, erkeklerin karşı cinste en çok neye dikakt ettiğini anlayabilmek için iki kaftada 7 farklı profil denedi. Hayley'e göre erkeklerin çoğunluğu esmer kadınları ancak yaşlı ve zengin erkekler sarışınları tercih ediyor.

İngiltere Cambridgeshire'da yaşayan model Hayley Leeanna, erkeklerin neye önem verdiğini ve ne istediğini anlamak için ilginç bir yola başvurdu. İki hafta boyunca bir partner sitesinde 7 farklı görünüme bürünen genç kadın, bakın hangi sonuçlara vardı.