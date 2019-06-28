Türkiye'nin ilk prezervatif markasını da barındıran Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Kişisel, Ev Bakım ve Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Pazarlama Direktörü Sıla Çallı, “Korunmada geleneksel yöntemler hâlâ en çok kullanılanlar arasında yer alıyor. En güvenli korunma yönteminin daha gidecek çok yolu var” dedi.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Kişisel, Ev Bakım ve Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Pazarlama Direktörü Sıla Çallı, Türkiye'de hala korunma olarak 'geri çekilme yöntemi'nin uygulandığını belirtti.