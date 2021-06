Erkeklerde Cilt Kanseri 10 Yılda Yaklaşık Yüzde 50 Arttı

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, erkeklerde cilt kanseri vakalarının neredeyse yüzde 50 arttığı açıklandı. Kadınlarda bu artışın yüzde 30 olduğu aktarılan araştırma ile ilgili konuşan Cancer Research UK CEO’su Michelle Mitchell, "Rakamlar endişe verici. Sadece iki yılda bir güneş yanığı olmak cilt kanseri riskini üç katına çıkarabilir, bu nedenle herkesin kendisini nasıl koruyacağını bilmesi önemlidir” diye konuştu.

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, erkeklerde ölümcül cilt kanseri vakalarının on yılda neredeyse yarı yarıya arttığı açıklandı.



Cancer Research UK tarafından analiz edilen sağlık verileri sonrasında, erkekler arasındaki melanom adı verilen cilt kanseri vakalarının yüzde 47 arttığı bildirilirken, kadınlarda bu artışın yüzde 30 olduğu aktarıldı.

ERKEKLERDE CAN KAYBI ARTTI, KADINLAR AZALDI

Cilt kanseri nedeniyle hayatını kaybeden erkeklerde 10 yıl içerisinde yüzde 8’lik bir artış görüldüğü belirtilirken, kadınlarda can kaybı sayının yüzde 5 azaldığının altı çizildi.

Paylaşılan verilerde, erkeklerde görülen cilt kanseri vakalarının 2005-2007 yıllarında 100 binde 20 olarak kaydedildiği, 2015-2017 yıllarında ise bu rakamın 29’a çıktığı aktarılırken kadınlarda aynı zaman diliminde vakaların 19’dan 25’e yükseldiği belirtildi.



Uzmanlar, 'endişe verici' rakamların ardından, önümüzdeki dönemde erkekler için cilt kanseri muayenelerine daha fazla önem verilmesı gerektiğini vurguladı.

‘GÜNEŞ YANIĞI KANSER RİSKİNİ ÜÇ KATINA ÇIKARABİLİR’



Ayrıca içinde bulunduğumuz yaz aylarında güneşte uzun süre kalınmamkası gerektiğini belirten yardım kuruluşunun İngiltere CEO'su Michelle Mitchell, "Bu rakamlar endişe verici. Sadece iki yılda bir güneş yanığı olmak cilt kanseri riskini üç katına çıkarabilir, bu nedenle herkesin kendisini nasıl koruyacağını bilmesi önemlidir” diye konuştu.



Cancer Research UK, her on cilt kanseri ​​vakasıdan yaklaşık dokuzunun önlenebilir olduğunu açıklarken, İngiltere’de her yıl 16 bin 200 yeni cilt kanseri vakasının görüldüğünü ve en çok görülen beşinci kanser olduğunu aktardı.