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Erkeklerde giderek artan obezite seviyeleri endişe yarattı

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İngiltere'de yapılan bir halk sağlığı araştırmasına göre, on erkekten yaklaşık yedisi şu anda fazla kilolu veya obez çıktı.
Erkeklerde giderek artan obezite seviyeleri endişe yarattı

2021’de yapılan ve dün yayınlanan bir halk sağlığı araştırması, İngiltere’deki obezite salgınının ulaştığı boyutun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Yapılan anketin sonuçlarına göre, fazla kilolu veya obez olan erkeklerin oranı 1993’te yüzde 58’den şimdi yüzde 69’a çıktı. Daily Mail’in haberine göre, kayıtların başladığı 1993’te erkeklerin sadece yüzde 13’ü obezken şimdi yüzde 25’i obez çıktı.

Sonuçlar hem 65-74 yaş arası emekliler hem de 45-54 yaş arası orta yaşlı kişilerin kilo sorunu yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Erkekler ortalama olarak kadınlardan daha yüksek beden kitle endeksine sahip olmaya devam ediyor, ancak genel olarak insanlar kilo alıyor.

BÜYÜK ARTIŞ 1993-2001 ARASINDA

Erkeklerin ortalama ağırlığı, 1993’te 78.9 kg’dan geçen yıl 85.1 kg’a yükselirken kadınlarda 1993’te ortalama 66.6 kg iken geçen yıl 71.8 kg’a yükseldi.

Obezitedeki büyük artış 1993 ile 2001 yılları arasında gerçekleşti, ancak oran genellikle o zamandan beri kademeli olarak arttı.

NHS Digital tarafından 5.880 yetişkinle yapılan görüşmelere dayalı olarak yaptırılan anket sonuçları, İngiltere’deki yetişkinlerin dörtte birinden biraz fazlasının – yüzde 26’sının – obez olduğunu ve obezitenin yaşla birlikte arttığını, 16 ila 24 yaş arasındaki yetişkinlerin yüzde sekizinden neredeyse 24’e çıktığını gösteriyor. 

45 ila 54 yaş arası kişilerde, erkeklerin yüzde 82’sinin obez olduğu yargısına varılırken, kadınların yalnızca yüzde 65’i obez olarak değerlendirildi.

Obezite ve buna bağlı hastalıklar NHS’ye yılda yaklaşık 6,1 milyar sterline mal oluyor ve anket, obez olan kişilerin yüzde 11’inde diyabet olduğunu da buldu.

Sağlık için tehlikeli olan obezite, bağlantılı olarak tip 2 diyabet, kalp hastalığı, görme kaybı ve böbrek sorunları gibi çeşitli komplikasyonlara yol açıyor.

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