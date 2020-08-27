Erkeklerde görülen cinsel isteksizliğin 14 nedeni

Cinsel isteksizlik hem kadınlarda hem de erkeklerde yaşanabilen bir sorun. Cinsel isteksizlik, kişiyi hem aşk hayatında hem de sosyal yaşamında olumsuz etkileyebiliyor. Peki erkeklerde cinsel isteksizlik neden olur? Erkeklerde cinsel isteksizlik sebepleri neler? Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney erkeklerde görülen cinsel isteksizliğin 14 nedenini açıkladı.

Cinsel isteksizlik hem kadınlarda hem de erkeklerde yaşanabilen bir sorun. Cinsel isteksizlik, kişiyi hem aşk hayatında hem de sosyal yaşamında olumsuz etkileyebiliyor. Peki erkeklerde cinsel isteksizlik neden olur? Erkeklerde cinsel isteksizlik sebepleri neler? Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney erkeklerde görülen cinsel isteksizliğin 14 nedenini açıkladı.

Dünyada da ülkemizde her beş kişiden biri cinsel isteksizlik yaşıyor. Bilinen bir gerçek şu; kadınlar erkekler göre cinsellikten daha fazla soğumuş durumdalar. Amerika’da yapılan bir araştırmada erkeklerin yüzde 15’i kadınların ise yüzde 32’si cinsellikten soğumuş olduğunu söylüyor. Cinsellikten soğuma daha çok psikolojik kökenli. Peki erkekler neden cinsellikten soğur? İşte erkekleri cinsellikten soğumasının 14 nedeni.